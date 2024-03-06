陳蕾請Nathan上台非為洗白 尾場騷聽到4個字即場落淚 (14:39)

陳蕾昨晚舉行尾場紅館演唱會，繼續請來備受爭議、去年因負面新聞而退賽的《全民造星V》學員魏念恩（Nathan）現身舞台，與陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）及符紀男（Tiger Foo）以樂隊形式出場，一同演繹歌曲《伸縮自如的愛》。陳蕾在台上揚言︰「感謝他們有勇氣站上這個舞台，亦感謝自己有勇氣請他們上來。去年認識了他們，節目是一時，友誼是一世，希望身體力行支持這班小朋友。」

演出期間，陳蕾稱籌備個唱的這幾個月很辛苦，幾乎沒有了人生；為練好結他Solo，彈到手指頭又紅又損，別人看到以為她咬手指。當她準備獻唱《凡星》時，台下有觀眾大叫「多謝陳蕾」。陳蕾即時淚崩︰「太感動了，我沒想過會在紅館流淚。有朋友多謝我一直接住了很多人的負。推出了《念》這首歌後，我收到很多人的訊息，他們多謝我推出了這首歌，我才知道原來那麼多人想過離開世界。我很心痛，原來那麼多人需要這首歌。歌曲能給予大家力量，這是我創作的最大意義。」安歌時，陳蕾說自己入行15年，至今仍記得當年拿着木結他四處表演的日子。她表示︰「那段日子，我曾經心灰意冷過，不懂得判斷自己寫的歌曲好不好。我現在學會了，只要真心便夠﹗」

陳爸爸、岑寧兒、張天賦、周柏豪、鄧小巧及ERROR成員梁業（肥仔）等圈中人昨夜捧場。陳蕾騷後稱4晚演唱會也超時，唱到第4場感覺疲累，要請中醫針灸及吃蘋果開聲，但仍希望開Part 2演唱會，令買不到飛的歌迷有機會入場。她透露開騷前練習搖滾歌曲時傷了頸，要接受物理治療。陳蕾說︰「我在家揈得很厲害，結果弄傷了頸，還被取笑。正式演出時，我因戴了水晶鏈及頭盔，受限制不會揈得太厲害，那造型也保護了我。」談到尾場落淚一事，她說︰「我本身較理性，沒想到首次聽到有人大叫『多謝陳蕾』是那麼感動。

雖然網民對她的演出毀譽參半，陳蕾自言滿意表現︰「我都是看朋友的留言多，朋友當然是稱讚，所以我很樂觀，沒影響心情。外間那麼多聲音﹗」對於邀請魏念恩做嘉賓惹來大批網民不滿，陳蕾稱當日曾承諾開紅館騷會請他們上台，而且4子當日一同拍攝《伸縮自如的愛》MV，如這4晚少了任何一人，就失去MV原班人馬上陣的意義，她會取消這環節。陳蕾強調︰「我有問清楚Nathan意願，他亦鼓起很大勇氣。」談到被質疑為Nathan「洗白」，陳蕾說︰「我沒想過是幫她『洗白』。別人怎樣看他，我控制不來。不是我帶他上台，就可以『洗白』他在大家心目中的形象。我只想4個人齊齊整整，玩好這首歌。」

（即時娛樂）