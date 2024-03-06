婚後事｜羅子溢演活角色複雜情緒 網民力推登視帝寶座 (16:09)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的劇集《婚後事》，昨晚（5日）播出的第5集視點是潘善仁（羅子溢飾），標題是「不忠罪大惡極」。善仁的視點與Mira（王敏奕飾）的視點大不同，加上帶出的議題「精神出軌」與「肉體出軌」哪個才算真正出軌，令事件演變成「出軌羅生門」。昨晚劇情講述當初善仁得知父親潘良（煒烈飾）患癌大受打擊，但又不獲明芯（陳自瑤飾）諒解，2人經常爭吵，不快的氣氛和壓力令善仁回家後如行屍走肉。此時Mira（王敏奕飾）出現，Mira不但將善仁奉若神明，更因與善仁有靈性溝通，加上性格主動、外型討好，令善仁感到時刻被誘惑。

被Mira深深動搖的善仁因堅持不想像父親般不負責任、愧對家庭，一直竭力壓抑慾望，惟愈壓抑愈催化。善仁終於在以為妻女外遊的一個夜晚，Mira又碰巧主動「出擊」，最終與Mira熱吻兼「被動」地上了Mira寓所，其間因看到了Mira的稚氣與單純而在關鍵一刻臨崖勒馬，2人度過了靈性又浪漫的一夜。另邊廂，明芯早已對行徑可疑的善仁心存懷疑，澳門之旅只是試探善仁的大話。明芯最終當場逮捕徹夜不歸的善仁，善仁百辭莫辯，無從否認出軌。明芯為了女兒潘悅（鄭淽月飾），與善仁過着貌合神離的生活，夫妻二人同時活在地獄。此時，善仁的《婚後事》熱爆全城，對善仁可說最大的諷刺。

善仁在昨晚一集因不小心看到工作中背部全裸的Mira後，洗澡時忍不住幻想與Mira發生關係。原來善仁的幻覺有一半是真，只是當時與他發生關係的是太太明芯而非Mira。觀眾看到的鏡頭順序先是媚態盡現的Mira叫老公，接着是善仁的驚嚇樣、明芯躺在牀上一臉柔情樣，嚇得滿頭大汗的善仁只能強行與明芯繼續夫妻之事，但眼神明顯已放飛，子溢當下的表情演活既驚呆又要強裝沒事的善仁。另一場善仁與Mira徹夜談心後返家斷正一幕，子溢的演技亦引爆熱討。

面對明芯的踢爆，善仁全程內疚得頭耷耷兼雙眼通紅，像做錯事的小孩。明芯之後怒極表示要與Mira理論，此時善仁的眼淚即一秒瞬速落下，並苦苦拉着明芯說「老婆，我哋完咗㗎喇。」瘋狂「爆Seed」的明芯連環指摘及質問善仁，自知理虧的善仁全程表現無助之餘，再度傷心及內疚得雙眼通紅，只能一味低頭及搖頭認錯，獲網民讚超級好戲，並力推子溢升呢視帝。

（即時娛樂）