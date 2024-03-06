邱傲然拍MV不忘自肥 搜羅罕見汽車入鏡 燒車畫面延續電影感 (16:27)

繼MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）歌曲《皮思苦》MV早前上架後，昨晚（5日）輪到邱傲然（Tiger）歌曲《Alright》MV登場。為配合MV劇情，Tiger剪短頭髮，愛車如命的他更自肥，在MV中找來多部罕見車款亮相，另外又有燒車畫面，令MV充滿電影感。

Tiger今次飾演MV中的主角，扮演失意打工仔，生活上有很多不如意事，某晚發生一些事情，給予他啟示，突破內心固有框框，頓然感悟，其實很多人與事，都可以輕易Alright。MV中除了Tiger還有其他人客串演出，他說：「MV裏面有好多我好鍾意嘅人，仲有朋友，其中包括作曲嘅天衡。」

鍾情四個轆的Tiger，總愛在其作品中加入罕見汽車，例如在他執導的《是日精選》以及演唱會短片，或是今次MV，他都自肥成功，要求加入多款較少見的車，他說：「MV有幾架少見嘅車，其中包括俗稱『大發仔』嘅日本K Car，另外仲有斯文得嚟又有啲款嘅舊款保持捷，而我喺MV裏面揸嗰架主角，就係70年代嘅Corolla，𠵱家仲保存到覺得好難得。其實呢架Corolla，係演唱會我執導嗰條短片裏面出現過，今次算係呼應自己作品。」

今次汽車在MV中所佔的戲分甚重，除了罕有靚車巡禮外，更有燒車情節，Tiger為了拯救愛車，更不理危險衝前撲火，險象環生，Tiger說：「我又冇好擔心，反而見識得多咗係最大感覺﹑同埋最擔心自己反應演得唔好要NG，因為放火好大陣仗，要Reset再演唔容易，再加上時間比較緊迫，希望做到導演收貨嘅動作反應。」Tiger演繹交足功課，一Take搞掂，撲火一幕也為MV加添電影感。

Tiger把長頭髮剪短，再戴上眼鏡，一副青年才俊的模樣，他笑言：「今次為MV剪了新髮型，記得出道第一年係短髮，之後就開始長頭髮，呢個係好突破嘅髮型，自己好喜歡，睇下大家有咩睇法。」

（即時娛樂）