陳展鵬化身粉雄救兵改造「A0展鵬」 愛妻宣言搞喊單文柔 (16:54)

無綫綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，本周四（7日）、五（8日）晚10點半翡翠台播映最後兩集。

本周嘉賓是視帝陳展鵬（煎Pan），煎Pan尋找第一位「陳展鵬」過程絕不簡單！煎Pan在Vtuber庫洛姆的提示下闖關，又要戴貓耳賣萌又要與春麗「決鬥」，平時斯文的煎Pan騷反差萌；幾經波折他才找到第一位陳展鵬，原來第一位陳展鵬是超級宅男，家中房間全是漫畫和手辦模型，更是A0單身男，他其中一個心願就是出Pool，他說：「很想拍拖，畢竟年紀都大了，我想改變自己，提升自己信心，這樣才有勇氣跟女生搭話！」

煎Pan旋即化身「粉雄救兵」，帶A0展鵬剪頭髮兼換造型，更特意邀來台灣啦啦隊女神雅涵和A0展鵬模擬約會！由於首次與女生約會，A0展鵬緊張到口窒窒，要雅涵主動說話找話題，氣氛尷尬！A0展鵬之後更掛住自己吃東西，沒有細心地為雅涵夾菜，令到在旁「觀戰」的煎Pan看得激氣，場面搞笑。

之後煎Pan出發找第二位陳展鵬，經過一輪尋覓，發現燒烤店老闆正是第二位陳展鵬，煎Pan與他有不少共通點，兩人同樣年紀輕輕便出來工作，亦接觸過不同類型工種，就連地盤都撈過！煎Pan說：「最不好就是踩釘，一星期都不能走路。」身為視帝的煎Pan演藝路並非一帆風順，他透露曾經想過放棄：「做演員不是很順利，有想過放棄，當時我回到現在的公司（TVB），我給3年時間自己，如果都不行我就轉行！」

之後兩人釣魚談男人經，製作組安排2人另一半偷聽他們對話。煎Pan分享與太太單文柔（Phoebe）首次邂逅經過，並發表愛妻宣言，Phoebe聽到後感觸爆喊。之後兩Pair人出發放天燈，煎Pan和Phoebe神助攻第二位陳展鵬完成人生大事，場面感人。

（即時娛樂）