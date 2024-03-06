食得怪 先好嗌2｜Brian孖陳俞希赴秘魯 品嘗暗黑料理 跟原住民學整傳統美食 (17:16)

ViuTV全新節目《食得怪 先好嗌2》逢星期一至五，晚上11時播放。節目繼續由陳安立（Brian）及陳俞希（Hailey）擔任主持。

今次，他們和製作組飛到南北美洲，發掘不同驚喜料理，探討奇怪美食來源和文化。承接上一季，主持需要品嘗世界各地古怪暗黑料理，要挑戰觀眾視覺和感觀。

今晚（6日）一集，兩位主持跟隨導遊在秘魯市集採購食材，然後跟安地斯山脈的原住民，學習做當地傳統地鍋飯─Pachamanca。秘魯的地鍋飯是將不同種類的馬鈴薯、番薯和肉類等食材，用香料包裹好之後埋入土地，再用加熱石頭堆積在地面上烤熟食物。

看見碟上有不同顏色和形狀的馬鈴薯，Brian笑說：「人生就好似秘魯嘅薯仔。」之後Brian拿起黃色蕉狀番薯品嘗，吃得津津有味，大讚此番薯是人生裏吃過最美味的番薯。Pachamanca製作步驟複雜，而且食物材料豐富，Brian形容：「只係一碟餸，你已經好似行走咗半個秘魯。山區嘅又畀你食到，雨林嘅又畀你食到，同埋用手食感覺好Raw。」

之後2人跟導遊體驗秘魯一年一度大型節日慶典，現場人多擁擠，場面熱鬧。其間一位巡遊表演者擁抱Hailey，「邀請」Hailey跳舞。Hailey被嚇到不知所措，短暫跳舞過後，Hailey苦笑說：「佢快閃黨嚟㗎喎，無仇報，仲要蒙住面。」

Brian形容自己和Hailey如同巡遊表演者，原因是現場沒有其他亞洲人，所以他們受到當地居民的熱情款待。2位主持被邀請跳舞和合照外，不少當地居民更成為了他們社交平台的粉絲呢﹗

（即時娛樂）