新手DJ大鳴聲｜衛詩雅成為首位DJ學徒 拜范振鋒為師 (17:41)

衛詩雅在「試工」期間，獲知訊台台長程凱欣（上圖左）加持，大讚她聲音「有戲」，合格加入DJ界。（大會提供）

衛詩雅在Ricky悉心指導下，成功主持1小時電台節目。（大會提供）

新城廣播知訊台全新節目「新手DJ大鳴聲」，由范振鋒（Ricky）擔任節目監製，每次邀請一位藝人歌手做新手DJ，由Ricky即場傳授「DJ秘技」，而打頭陣的是獲提名金像獎影后的衛詩雅（Michelle），首次做DJ的Michelle，在「試工」期間獲知訊台台長程凱欣加持，大讚她聲音「有戲」，合格加入DJ界。

首次學做「DJ」的衛詩雅，第一次走進控制室，對所有專業器材大感好奇，更主動向范振鋒拜師學藝，盼親自操作錄音節目。為了做好這份「工」，衛詩雅為主持1小時錄音節目做足準備功課，一早選定8首播放歌曲，每首歌更寫定講稿，非常認真。

當正式開咪錄音時，她有點緊張，被控制器上一排排按鈕「嚇亂」，一下子變得手忙腳亂、不知所措，她還說笑道：「真係好忙呀！好多掣要郁，同埋好似股票咁好多個mon呀！」

經過范振鋒教導後，衛詩雅好快上手，而她以DJ身分在節目中播放的第一首歌，選了張敬軒的《青春常駐》，並以一把感性聲線介紹：「2年前，同爸爸媽媽去旅行，忽然發現佢哋背影老咗好多，喺呢度想同佢哋講，祝佢哋青春常駐！」

做過1小時DJ後，燃起了衛詩雅的DJ火，她說：「以前唔鍾意聽到自己把聲，覺得自己把聲好難聽，但做過1個鐘DJ後，覺得好好玩、好有趣！」

（即時娛樂）