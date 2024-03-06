玲玲友情報｜名廚楊尚友爆食肆「加料」實錄 為法國餐平反 (18:17)

堪輿學家麥玲玲和吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，今晚（6日）一集主題為「餐廳唔係咁樣開」，嘉賓是名廚楊尚友（Christian）。

每個行業都有不少秘聞，餐飲業多年就流傳都市傳說，開名指旺角某餐廳廚師，在白汁雞皇飯內加料，導致有一輪但凡有「白汁」碟頭飯銷情變差。名廚楊尚友從事餐飲業30年，見證過「加料」事件，他說︰「細個喺瑞士一間Pizza店做part time，嗰時咁啱world cup，一晚整咗300幾個pizza。嗰晚有一位人客不停投訴、不停退貨。後來發現當事人係嗰間餐廳舊時嘅大廚，擺明玩我哋。」最後前大廚的Pizza獲得「特別」照料，餐廳每位廚師留下一啖口水作「紀念」。

有難服侍的客，亦有惡死老闆。港島區有一間粥麵店的老闆娘，素有「元秋」外號以惡馳名，差不多每名食客都捱過罵。節目中玲玲師傅重現老闆娘霸氣鬧人過程︰「嗰日有食客嫌張枱太大，老闆娘就叫人『斬開佢吖笨』；又試過有食客叫一款唔係時令蔬菜，老闆娘回覆『呢個時候無呢種菜，食死你呀』。」

這驚人一幕，震撼玲玲師傅跟友人，她說︰「我好驚，跟住話唔好理喇，個煲仔飯我哋一定要食晒，唔係會鬧人㗎。」原因是入座前，老闆娘已明言不可以有剩菜。話分兩頭玲玲師傅讚餐廳食物確實有水準，她說︰「被你鬧都要幫襯，就知道食物有過人之處。」

今集玲玲師傅老公何德在節目中「曝光」，他被爆抱怨吃法國餐又貴又浪費時間，重點是「3千幾元一個人，食完仲係好肚餓」。擁有法籍的Christian即時平反，並講出重點︰「同大家講，食法國餐唔係愛嚟食飽嘅，我Christian in Paris講嘅。」接住他補充說︰「食法國餐係要慢慢食，去諗下廚師究竟煮緊乜嘢故事畀你，係畀緊話題你同你對面嗰個人。」

（即時娛樂）