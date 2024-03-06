布志綸新歌諷刺AI摧毁人類世界 拍MV舔器官 喻人類遭科技蠶食 (18:36)

Alan在MV中飾演的人類與AI捉棋，但AI不斷學習人類思維模式， Alan也漸漸贏不到對方。Alan希望追回貼近AI的Level，不惜改變自己，甚至奉獻自己器官給AI，而喪失了靈魂。（大會提供）

布志綸（Alan）近日推出新歌《霍金預言書》，他在MV中誇張演繹一場舔器官戲分，諷刺人類漸被科技蠶食。

Alan骨子裏就是Rock底、有態度，有想法就會表達，今次他伙拍Don Cruz創作了新歌旋律，訴說自己的不滿，但當時仍未想到要寫AI主題，及後2人用了大半年時間，編製到歌曲成形，Alan邀請曾為他創作《飛鳥俠》的梁栢堅，告訴他想寫一個關於諷刺AI的歌詞，Alan說：「霍金曾經預言AI會毁滅人類，叮囑人類要提防，我都覺得呢個係不久將來會發生嘅事情，如果大家只為AI鼓掌，或者一直只以期待嘅心態去面對，其實都係自己呃自己。」

在MV的故事，表達人類與AI之間的矛盾，強化Alan對於AI﹑對於霍金預言的看法。Alan飾演的人類與AI捉棋，但AI不斷學習人類思維模式， Alan也漸漸贏不到對方。Alan希望追回貼近AI的Level，不惜改變自己，甚至奉獻自己器官給AI，而喪失了靈魂。

負責構思MV概念的創作人Kiko解釋說：「人類貪方便，用電話時都很樂意Share自己嘅Data，呢啲Big Data，令電腦慢慢學習人類嘅行為，捉摸人類嘅思想，繼而進化成近年出現嘅智能AI。」

Alan亦補充：「同Kiko度嘅時候，係想以黑暗手法呈現歌曲嘅主題，所以MV裏面有一幕係我喺度舔啲器官，係想以器官代表我哋嘅私隱，表達我哋如何出賣自己，令AI不斷蠶食我哋思想、行為，人類不斷無底線的奉獻，令AI進化得更圓滿、完善。」

MV看似十分誇張，但Alan表示這個世界已經出現了！他說：「過去都有好多有關AI嘅電影，好似《未來戰士》系列、《A.I.人工智能》等等，都講到AI可以模仿人類情感，甚至係有感情，呢樣真係會有機會發生！好似𠵱家AI已經代替人類創作Artwork，有啲公司亦有啲工種以AI取代，變相Cut人，我哋慢慢係會被AI控制，呢個課題係值得大家去思考。」

（即時娛樂）