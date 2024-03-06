《十八樓C座》55周年 任達華親自操刀為劇中街坊留倩影 (18:59)

商台後天（8日）起在中環街市2樓24小時行人通道舉辦《十八樓C座》「五代同台」55周年展覽，請來任達華親自操刀，拍攝一眾聲音演員的「全家福」。（大會提供）

商台廣播劇《十八樓C座》1968年7月3日首播，至今已播出55年，是華語世界的最長壽廣播劇。《十八樓C座》以嬉笑怒罵的手法演繹社會大小事，陪伴香港人渡過各種風雨，見證香港的成長、起飛和歷史時刻。為慶祝開播55周年，商台將於後天（8日）在中環街市2樓的24小時行人通道舉辦《十八樓C座》「五代同台」55周年展覽，展出該劇聲音演員金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、馮志豐、陳聰、伍甄琪的相片及合照。這次展覽請來星級攝影師任達華親自操刀掌鏡，拍攝一眾聲音演員的「全家福」。

任達華當日一口答應拍攝重任，他表示對《十八樓C座》有很深的感情︰「我由細聽到大，可以話係同時間成長。我都係聽住電台長大，最欣賞《十八樓C座》通過幽默方式帶畀聽眾歡樂同香港人共同回憶。」任達華想藉這次拍攝向廣播員致敬，感謝他們為香港廣播界及社會奉獻多年。拍攝前，任達華特意抽空一天到商台，參觀《十八樓C座》的錄音過程。談及首次跟聲演「周老闆」的金剛叔見面時，他直言被對方的獨特氣場震懾︰「金剛叔錄音係坐喺度運氣，同收音咪距離好遠，中氣十足好厲害。嗰股氣場，我真係做唔到，好佩服，他非常有魄力。」

這次拍攝以懷舊場景為主題，任達華呈現《十八樓C座》一班街坊不一樣的一面，跳出聽眾對他們的想像。他更邀請資深電影美術指導張蚊擔任拍攝的服裝設計，讓一班街坊穿上華麗服裝。任達華希望透過這次展覽讓聽眾來「尋味」，感受廣播劇的精神。

（即時娛樂）