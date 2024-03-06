視后江美儀唔緊張冇劇拍 宋宛穎有意修讀博士學位 (19:42)

視后江美儀、何沛珈、宋宛穎、陳楨怡等，今日出席無綫新一季綜藝節目記者會，輪流介紹各人有份主持的節目，席間還播出黃翠如與C君主持的《Grand住去台北》、陸浩明與彭慧中《吃貨橫掃深圳》、麥美恩《Mayanne小喇叭》等新節目預告片。江美儀與林子善合作主持節目《一個好人》，分享好人好事及熱心助人的社會個案。江美儀透露稍後會為節目潛入水底及到垃圾屋執垃圾 ︰「我不怕曱甴，但驚老鼠。雖然節目拍攝的故事很感動，但我暫時未有激動流淚，知道子善拍了幾集都有喊。」江美儀稱目前沒有監製找她拍新劇，她否認對劇本要求高，自言不着緊，可趁這段日子拍綜藝節目，亦打算和劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）一同製作手織小飾物義賣，幫助有需要人士。

正修讀港大醫療科學碩士的宋宛穎，與曾任職護士的何沛珈合作主持節目《早D知早D醫》，講解中風、糖尿等常見都市病資訊。宋宛穎取笑一同主持節目的洪永城擔心會患上認知障礙症，曾主動要求做測試。談到將於今年7月完成碩士課程，宋宛穎考慮繼續進修，研究肝臟方面的知識、修讀博士學位課程，但不會放棄幕前工作。她稱上學時未被認出︰「我上學時沒化妝及戴上口罩，未被認出，也沒被男同學注意。」

何沛珈難忘與林正峰及陳楨怡在澳門拍節目時挑戰Sky Jump︰「林正峰爬上88層樓高大廈時嚇到面青﹗我拉了陳楨怡『落水』，要她一起跳，原來她比我更驚。最難是要踏出去，感覺似跳樓，要靠工作人員推我們出去才敢跳。我這次後沒上癮，也沒膽量挑戰笨豬跳。」

（即時娛樂）