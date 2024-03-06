電影評論學會大獎｜余香凝稱后哽咽致謝 吳慷仁封帝：看香港電影長大 (19:59)

吳慷仁憑《富都青年》角逐亞洲電影大獎最佳男主角，但他不敢說有信心獲獎，因有太多勁敵如梁朝偉和役所廣司等。（鍾偉茵攝）

「第三十屆香港電影評論學會大獎」頒獎典禮，今天（6日）假香港電影資料館舉行，邀得韋家輝擔任頒獎嘉賓。吳慷仁和余香凝分別憑《但願人長久》和《白日之下》，奪得最佳男演員及最佳女演員。導演祝紫嫣憑《但》片奪最佳編劇；李子俊憑《第八個嫌疑人》奪最佳導演；《命案》奪最佳電影。

電影評論學會會長鄭政恆頒發獎項予8部推薦電影，包括《第八個嫌疑人》、《年少日記》、《尚未完場》、《但願人長久》、《白日之下》、《詩》、《金手指》及《填詞L》。

吳慷仁憑《但願人長久》首奪香港電影獎項，他由台灣來港領獎，他說：「非常高興，得獎是鼓勵，我與該片監製關錦鵬很有緣分，我16年前當模特兒時參演《渺渺》，亦是由關錦鵬監製。我看香港電影和電視劇長大，香港電影對我很重要，每次來港拍電影，都視作最後一部，因我是台灣人，根本沒必要找我來香港演一個香港人，現在香港有很多新導演，是生命力開始，我與香港電影一起加油。」

問他如何慶祝？他表示頒獎禮結束後，便馬上返台灣拍電影，但周日再來港出席「亞洲電影大獎頒獎禮」，吳慷仁憑《富都青年》角逐亞洲電影大獎最佳男主角，但他不敢說有信心獲獎，因有太多勁敵如梁朝偉和役所廣司等，可以參加已經很開心，與《但》片角逐《第42屆香港電影金像獎》最佳男配角一樣，看回電影，覺得自己仍有很多不足地方，能入圍已是鼓勵。他希望未來能多拍香港電影，又透露有港片接洽中，更笑指要在香港租屋住較方便。

憑《白日之下》奪最佳女演員的余香凝，接過獎項說感言時語帶激動，她哽咽說：「我很感恩和很幸運遇到這部電影和角色，多謝編劇堅持了5年，將一個堅持崗位、尋求公義、沒放棄的角色交到我手上。我不是特別好，但遇到特別好的團隊，亦感恩入行8年遇過很多深刻角色。（可有信心奪金像獎影后？）不敢去想，入圍已是很大的肯定，得獎是錦上添花。」

司儀問韋家輝做創作最重要是什麼？他說：「跟杜琪峯一樣要有一團火，拍戲要有意義和堅持，我和杜琪峯當初成立銀河電影公司，就是抱著這信念，但很多時電影及票房都難以想像，條路很難行。（如何克服？）使命感，拍自己想講的故事，對世界有益處。雖然條路很難行，但總有路可行，難行都要繼續行下去。」叫他勉勵新導演？韋家輝表示人的壽命有限，但電影壽命很長，在他們離開後仍存在，並寄語新導演的世界觀，不要縮到很窄，要擴闊視野。

（即時娛樂）