《我在這裡等你》預告片曝光 范少勳劉俊謙瀑布戲水騷肌 (20:24)

兩大男神劉俊謙和范少勳被指撞樣，2人一同拍的電影《我在這裡等你》，2人還有半裸共游畫面。（大會提供）

兩大男神劉俊謙、范少勳大銀幕首度合體，攜手演出電影《我在這裡等你》，今日（6日）公布預告及海報，范少勳化身「最強伴遊」載劉俊謙到台灣不同秘境，展開「尋找生命意義之旅」，台灣美景盡收眼底。

《我在這裡等你》自從公布范少勳、劉俊謙雙主演後，引來迴響，預告片亦首度曝光，以「每個人的人生都好像是平行線，相遇那一刻，都是奇蹟」開場，劉俊謙飾演的香港作家天宇來到台灣，跟隨范少勳飾演的阿翔，踏上尋覓「能夠通往天堂的鯨逝灣」旅程，車行間山景與海景交錯，美不勝收；海報則由知名設計師方序中及蔡尚儒設計，雙帥躺在海灘上，呈現相遇後種種牽絆，為空白填上了同行記憶。

范少勳在片中開古董車載劉俊謙上山下海，劇組找來一台綠色Benz古董二手車，過去曾開過1年多UBER的范少勳可說是「老司機」，對駕駛技術頗有信心，但實際操作後坦言挑戰大，因古董車方向盤不易操作，而且轉彎處會自動熄火。不過劉俊謙卻非常滿意，大讚他技術好： 「我開車很爛，少勳開我很放心，有種Chill感！」

預告中最養眼畫面，是兩大男神瀑布戲水，這場戲講述2人旅途中發現秘湖，范少勳飾演的阿翔熱情邀約共游，劉俊謙飾演的天宇逐步卸下心防，感情大升溫，劇組當天在平溪嶺腳瀑布取景，原來劉俊謙學生時期是泳隊，范少勳則考取過救生員執照，兩位都是「水男孩」，被工作人員笑指是「鴛鴦戲水」 。

（即時娛樂）