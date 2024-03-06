女神同行｜樂天女孩雅涵曬水著浸泥漿溫泉 帶男主持「見家長」 (20:56)

HOY TV綜藝節目《女神同行》由星演藝人阮偉倫（阿倫）、林躍翰（John）、康志維（康師傅）主持，一連15集聯同10位台灣女神包括: 林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri、慈妹、林可、苡萱、上晏，她們將會分別帶3位主持回到自己老家，走訪對女神們別具意義的景點。

今晚（6日）播出的一集，有「樂天女孩」人氣成員雅涵帶大家遊覽老家台南白河，介紹當地傳統美食及溫泉熱點，並會返回學校，走進雅涵童年回憶。

台南白河遠離市區，有較多自然風光，首站雅涵便帶John和阿倫到相熟小店食肉圓。「肉圓」是台灣特色街頭小吃，雅涵表示每次回鄉都必食肉圓，其特別之處在於「先蒸後炸」烹調手法，口感特別，男主持都大讚好食。

隨後一行人回到雅涵曾經就讀的小學，雅涵化身老師教阿倫和John講台語自我介紹。3人翻開學校畢業紀念冊，找尋雅涵小學時候模樣，青澀樣子十分可愛，雅涵大爆自己小時候皮膚偏黑，但長大後會打扮讓皮膚變白。

為了補充體力，3人來到品嘗地道必食的甕缸雞，飽腹過後，雅涵帶阿倫和John 來到當地溫泉勝地「關子嶺」浸「全台唯一」的泥漿溫泉，據說對養顏美容有極佳功效。3人共享一間湯屋溫泉，雅涵曬美好身段，令2位男主持面紅耳赤。雅涵分享首次浸泥漿溫泉經歷，原來由高中男友帶她來，她更稱：「泡溫泉是最浪漫的事情。」雖然雅涵今次只浸腳，但表示如果John和阿倫冬天再來的話，便帶他們再浸一次。

關子嶺有不少特色餐廳，3人浸完溫泉後，便到當地餐廳晚飯，除了品嘗在香港較罕見的鹿肉外，雅涵也推薦一道讓人「變漂亮」的料理—虎頭蜂蛹，讓John 和阿倫大為吃驚。雖然兩位男主持對蜂蛹料理「面有難色」，但在女神推薦的加持下，也大膽品嘗，並評價蜂蛹有「薯仔的味道」。

（即時娛樂）