Do姐訪問荷李活影星 被馬米高暗窒英文老土生硬惹熱議 (22:13)

鄭裕玲(Do姐)網上頻道節目《The Do Show》衝出亞洲,早前Do姐親赴美國洛杉磯,訪問電影《沙丘瀚戰:第二章》(Dune:Part Two)戲中演員,包括「甜茶」添密菲沙洛米(Timothee Chalamet)、奧斯汀畢拿(Austin Butler)、辛蒂雅(Zendaya)、科倫絲佩芝(Florence Pugh)、佐斯布連(Josh Brolin)、施達倫沙士格(Stellan Skarsgard)、戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)。 Do姐平時有煲開歐美劇,而且主持經驗豐富兼做足功課,不少網民看完訪問後也讚Do姐英語對答流利。

不過在YouTube拍片教英文的馬蹄露侄兒馬米高,近日出片評論Do姐在專訪內的英文發音及其他瑕疵,又暗諷Do姐英文老土及用字生硬。影片開播時Do姐到機場貴賓室,馬米高指Do姐讀貴賓室的英文發音Lounge讀成Launch;然後Do姐在影片所講的Pad(平板電腦),應該稱Tablet,馬米高指Pad在英文其實是解作衛生巾。然後馬米高說:「Do姐係唔會錯㗎嘛,咁多人鍾意擦Do姐鞋,包括我在內。」

另外Do姐在專訪中又:"Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong?"馬米高認為這條問題較長,又覺得用messages聽起來很「騎呢」,message是指"a short piece of information",馬米高認為應改成"Do you have any message for your HK fans",馬米高最後表示:「Do姐係中五畢業,但中五呢樣嘢does not define her(不能就此下定義),大家睇到佢表現同努力,出嚟嘅嘢大家見到『嘩,好好,英文好流利』,好有氣場,可以handle成個interview」。

網民對馬米高評Do姐的英文各有意見:「睇呢條片學到嘢,但我覺得唔使對Do姐太harsh,就算學歷唔高(喺佢嗰個年代已經算好),佢都好好學、上進,淨係呢點已經值得欣賞。老唔老土、係咪太正經,可能係主持風格同文化差異,就算受訪者望落悶親,都唔使對訪問者太嚴苛,可能就係個vibe唔夾。To be fair,電影公司同經理人公司會事先審查媒體訪問問題,有時對外媒又嚴格啲,Do姐得好少時間錄訪問,可能無咩機會深入傾。」

「馬米高嘅重點應該係想講,Do姐嘅英文係可以應付到日常同外國人嘅普通交流,但如果要再深入啲,small talk嘅話,就未必應付到。但片未都有講,最主要都係睇你想學到嘅英文,可以行到幾遠。」

「低質頻道 用下流手段想博上位 博noise 真嘔心」﹑「所以香港人唔夠膽講英文就係因為太多像你這樣態度去取笑別人的人存在。Shame on you.」

「一直以為嘟姐有大學程度,估不到只有中五,實在太厲害了!雖然樓主有論點,不過表達方式比較乞人憎,建議樓主讓說話留在善良的溫度裏」

「馬生,既然你知道Do姐中五畢業,竟然可以用英文如此交流,你應該厚道啲(你似乎用取笑的口吻在揶揄),你可以認真地糾正訪問中出錯的地方,會讓人感覺到你的誠懇。」

