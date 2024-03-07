陳家樂陪連詩雅產檢喊足3次 請大家幫忙勸老婆食多啲 (15:28)

陳家樂昨晚出席電影《出租家人》首映禮時，表示太太連詩雅（Shiga）懷孕5個月，孩子將於7月出世。他未透露胎兒性別，稱男仔、女仔也喜歡。家樂說︰「仔、女也可以陪我看球賽。我下次會陪太太做產檢照胎兒結構，希望BB健健康康﹗太太首次懷孕十分緊張，買了部機每天聽BB心跳聲。」 談到連詩雅爆他陪做產檢時激動落淚，家樂說︰「做產檢是開心事，我未入去前，醫生已對我說︰『通常爸爸都會哭一次，我看你會哭多少次？』我當時還對醫生說︰『放心，我不會哭﹗』結果照3次，我就哭了3次，被醫生笑我幾喊得。第4次時，我沒哭了，因為已知胎兒性別。」

家樂打算陪連詩雅入產房分娩及拍片 ，但最終要看太太意願。他說︰「太太預產期是7月，我要出埠拍戲，有機會不在港，會請陪月員照顧她。」家樂表示生育沒有特別計劃，因不想給太太壓力，一直抱順其自然心態，因此未有心理準備當爸爸，見步行步，沒想太遠。連詩雅一向身形纖瘦，他稱太太向來吃得少，即使現在懷孕了也吃得不多。家樂說︰「她怕肥，上鏡不漂亮，之前出席活動自覺有點腫。我明白她想以最好狀態示人，但她不明白，其實沒人會責怪她。大家見到她時，叫她多吃東西﹗」

同場的周家怡恭喜家樂將為人父，她被問到會否當BB契媽時說︰「我是個煩人，不知道家樂可願意？」家樂稱要看緣分。周家怡又說自己已有4個契仔、2個契女，因此毋須大肚生仔。家樂笑言︰「世事難料，計劃趕不上變化。」許靖韻在戲中向方力申獻出銀幕初吻，她說拍攝時演了幾個Take，被問到方力申好不好惜時說感覺好好。

（即時娛樂）