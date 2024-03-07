Do姐孖洪嘉豪「連繫地球一小時」 享受大自然 靜心感受世界 (16:36)

由世界自然基金會香港分會（WWF）主辦、一年一度的「地球一小時」活動，將於3月23日（周六）晚上8時半舉行，今年邀得「Do姐」鄭裕玲與洪嘉豪擔任活動大使，以「連繫地球一小時」為主題，透過宣傳短片帶領香港人暫別煩囂都巿生活1小時，跟Do姐及洪嘉豪連繫地球，享受大自然，齊齊按下「Off」鍵，為地球熄燈1小時，靜心感受世界。

首度成為「地球一小時」活動大使的Do姐表示：「多謝WWF邀請我成為活動大使，第一年作為活動大使，當然希望身體力行，除了呼籲大家關心我們環境與地球之外，亦希望以行動支持環保。很多人也知道我早睡早起，奉行多菜少食的低碳飲食習慣，加上喜歡運動，身體自然健康。希望大家也開始行動，改善壞習慣和建立良好的時間管理，對自己及地球均有好處。」

至於第二年擔任活動大使的嘉豪，能跟WWF及Do姐再度合作與有榮焉：「保育人人有責，大家也可在自己感興趣的範疇出一分力，聚沙成塔。去年因為工作關係，有機會到訪不同地方感受大自然，更加覺得我們要好好保護環境，過往一年培養新的生活小習慣，就是外出時關掉音響電源，在真正使用時才開啟。另外，因為我相當怕凍，但知道暖氣耗電，今年冬天減少開暖氣，以其他方式保暖，盡力戰勝自己，身體力行實踐環保生活概念。」

談到今年主題是「連繫地球一小時」，Do姐與嘉豪已計劃好各自的「地球一小時」，Do姐說：「如果有1個小時不用工作，我會放下手機及電腦，看看書及聽聽音樂，讓自己的心靈放鬆。」嘉豪則說：「地球休息的1小時內，我會到海邊吹吹海風，跟朋友談天說地，舒服又減壓。」二人又分享日常生活中與大自然連繫的方法，Do姐說：「其實只要有心去做一定做到，例如香港有很多郊野公園及海灘，毋須花長時間便能到達，盡情呼吸新鮮空氣，感受大自然美好。」嘉豪續說：「每當遇上煩惱時，便會到處吹風，讓風吹散所有煩惱，曾聽說自然風有治癒能力，誠意推介大家少開冷氣，多吹自然風，生活也能更Happy呀！」

除了一本正經拍攝「地球一小時」宣傳短片外，因合作旅遊節目而老友鬼鬼的Do姐與嘉豪，少不了互窒環節，嘉豪以「師兄」身分挑機Do姐玩「快問快答」，斗膽笑Do姐於3月23日晚上8時半陪地球一齊「熄燈」，事關她出名早睡，逗得Do姐開懷大笑，隨即催促他快點問完便「OFF（收聲）」，笑爆全場！

2人玩「聽力大測試」，Do姐現場聲演考嘉豪對聲音敏感度，最後嘉豪竟然被「熄燈掣聲」考起，更大膽質疑Do姐的聲演實力，甚至要求貼士，Do姐當然不會就範，無功而還的嘉豪隨即扁嘴撒嬌，認真搞鬼。

（即時娛樂）