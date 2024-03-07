再見‧枕邊人｜張詩欣演癱瘓女騎師 體會患者無助感覺 (17:19)

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇等主演的劇集《再見‧枕邊人》，前晚（5日）及昨晚（6日）兩集講到金長勝（羅天宇飾）帶顧晴天（黃智雯飾）探訪癱瘓女騎師Joy鄧樂怡（張詩欣飾），讓晴天憶起當年在印尼出意外後無助的自己，十分感觸，立志要寫好Joy的故事。重新執筆的晴天在前往馬術學校路上偶遇楊萬森（馬德鐘飾），兩人一同訪問Joy的教練（李泳豪飾），勾起不少昔日回憶。Joy病情惡化，晴天決定要趕快替她完成有聲書，並找萬森合力完成，可惜未能趕及，Joy已離開人世。

張詩欣在《愛‧回家之開心速遞》飾演「李莫仇」，她這次撇甩醜女形象飾演癱瘓女騎師Joy。她表示拍攝前在網上搜尋癱瘓病人的資料，並嘗試代入角色，覺得有一定困難。張詩欣說︰「難度在於點樣拿捏一個癱瘓病人嘅狀態，Joy只係剩低個頭可以郁，基本上長期瞓牀。前期嘅Joy好勇於面對，後期知道自己病情惡化會有情緒，所以唔同時期，眼神、表情、語氣都有唔同。」

拍攝當日，張詩欣全程躺在牀上沒動以投入角色，她回憶︰「面痕想𢯎要人幫，想轉身郁吓又唔得，感覺真係好無助！我收到劇本時已睇到眼濕濕，後來再知道自己個角色癱咗之後，覺得好心噏，有諗如果我自己係咁嘅時候會點面對。」張詩欣原本不懂馬術，因角色獲公司安排上馬術課程。她說︰「好開心可以去學，騎馬係我一直以來都想學嘅嘢，今次個角色畀咗機會我。」她又讚黃智雯、馬德鐘是很好的前輩。黃智雯溫柔體貼，拍攝時幫助她進入情緒；馬德鐘非常風趣，令拍攝氣氛十分舒服。

（即時娛樂）