演藝人協會春茗｜91歲周驄中氣十足講良心話 余慕蓮鯁魚骨入急症 (17:06)

周驄向古天樂說：「我估古天樂先生心裏有個願望，係搞演藝人協會轄下老人院。」（大會提供）

香港演藝人協會今日（7日）在會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾新任理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其等率領下，舉行春茗茶敘，吸引過百會員出席，包括羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、邵音音、梁葆貞、黃夏蕙、許思敏等，場面墟冚。

席間除了有余安安親製蛋糕，慶祝香港演藝人協會成立30周年外，還頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界，付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，今年由余金珠、徐廣林、高爾珩、周驄獲獎，會長古天樂驚喜現身，其中周驄在古天樂手上接過獎座後，中氣十足表示：「多謝大家畀我嘅肯定，我想講良心說話，我唔係為個人得獎而來，我真心欣賞演藝人協會，特別欣賞古天樂先生，我擦鞋擦咗幾十年，我估古天樂先生心裏有個願望，係搞演藝人協會轄下老人院。」

古天樂表示好榮幸可以頒獎給前輩，大讚每位得獎藝人都實至名歸，但問到他是否如周驄所言有願望搞老人院？古天樂表示：「我都估唔到，因為係非常複雜，我盡力啦。」

至於2020年患上肺纖維化的余慕蓮（魚毛），出席春茗時精神不俗，但身形仍然偏瘦，且走路時要傭人攙扶，問到魚毛健康狀況？她自言身體狀况麻麻，日前食魚不慎鯁骨，要到急症室，她說：「喺醫院等咗7個半鐘，好多人，最後都係要留院一晚，先攞番條魚骨出嚟，𠵱家我精神OK嘅，但醫生就話我唔可以跌，所以我都唔敢自己出街，一定要有姐姐陪，每朝早7點去公園行，夜晚喺屋企睇兩線劇，睇完就瞓覺，𠵱家開始冇記性，都有搵朋友打台灣牌，訓練自己。」

（即時娛樂）