演藝人協會春茗｜理事會成員年輕化 張繼聰跟前輩學習 周家怡自嘲計數不精 (17:32)

香港演藝人協會今日（7日）在會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾新任理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其等率領下，舉行春茗茶敘。

香港演藝人協會第十六屆理事會換屆大選，於本年初完成，古天樂連任會長，余安安和錢嘉樂連任副會長，亦有不少新面孔登場，當中張繼聰、周家怡分別當選成為新一屆秘書長及司庫，而岑珈其、張敬軒則當選為理事，王梓軒、徐智勇（小肥）、梁棨寧（咸旦）、游學修、雷深如（J.Arie）、趙善恆及鄭文，獲邀加入成為特邀理事。多位理事會成員，今日出席春茗茶敘，首度與會員聚會，副會長余安安對於理事會成員「年輕化」表示：「好開心，有好多年輕成員參與，因為我哋始終有日會退休，永遠都要有後浪。」

張繼聰、周家怡、岑珈其等幾位新理事成員，異口同聲表示首次出席演藝人協會春茗活動，張繼聰說：「第一次參加，好開心，希望可以跟前輩學多啲嘢，嚟緊慢慢再了解，繼續幫前輩會員之餘，又可以為後生會員提供輔助同聯繫，希望將演藝人歸納多啲類別，令演藝界更團結。」

岑珈其表示希望為演藝人協會多搞聚會：「疫情後，好多活動都停晒，希望可以搞多啲活動，吸納新嘅年輕藝人加入會，等多啲人知道個會。」至於擔任司庫的周家怡，笑言自己計數不精：「搵個最唔叻數學嘅人做司庫，可能信得我過，好彩有會計幫手。希望可以搞多啲活動，令個會普及化，多啲人認識，嚟緊都會有好多School Tour及各種慈善活動。」

（即時娛樂）