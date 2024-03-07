《白晝如焚》4月上映 劉以豪襲港宣傳 跟鄧麗欣默契十足 (18:26)

劉以豪透露原來2人在片場開工前，仍未碰過面，因此首日拍攝的時候，要火速交流並馬上投入狀態。（大會提供）

劉以豪和鄧麗欣主演的《白晝如焚》將於4月上映。（大會提供）

由鄧麗欣（Stephy）、劉以豪主演新片《白晝如焚》落實4月上映，電影於世界多個國際電影節競賽獲得評審青睞甚至獲獎，包括連入3個大型影展－「倫敦東亞電影節」 、「金雞百花電影節」並獲頒「年度期待華語電影」獎項，更成為「福岡旭日國際電影節」開幕電影，鄧麗欣更勇奪「特別功績賞」，為電影打下一支強心針。

《白晝如焚》埋藏的真相，並非典型的犯罪情節 ，而是一份扣人心弦愛情故事，情感真摯細膩，早前業界優先場一致好評，佈局懸疑吊詭，劇情錯綜複雜，角色善惡難辨，是一部燒腦又揪心的作品。

對於挑戰嶄新多重懸疑類型，鄧麗欣和劉以豪嘗試突破以往參與愛情片框架，以豪指：「我嘗試用一個畫面去形容一下《白晝如焚》這部電影，我們好像一隻雞蛋這麼純粹的東西，它卻很脆弱，被丟到大火堆當中。」Stephy則形容《白》片為：「呢部電影係淒美嘅輪迴故事，就好似我哋演員每次演戲，都經歷一段生命，感受好多人生。好似我戲入面角色，放唔低執著同壓抑嘅話，佢同樣帶住怨恨循環不息，走唔出呢個輪迴。」

Stephy和以豪在電影中由頭帶到尾，帶領觀眾走入引人入勝懸疑世界，2人需要展現出極高的默契，但以豪卻透露原來2人在片場開工前仍未碰過面，首日拍攝的時候，要火速交流並馬上投入狀態。

以豪表示：「因為開拍前未有機會和Stephy認識和碰面，所以我只有在自己的部分準備，我每次到現場後馬上歸零，在狀態上作好準備，投入角色真實的情感。」Stephy則指：「拍攝時放低自己心情，融入角色，去相信佢哋所擁有嘅嘢，希望大家睇到我哋真實又有靈魂嘅一面。」

（即時娛樂）