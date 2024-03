朱智賢上月在社交平台發布一條疑似被男友謝東閔「家暴」的短片,片中的她撒嬌地說了句「Babe, I can be anything you want me to be」,即時被鏡頭外疑似謝東閔的男子掌嘴及叫她「Be Quite」。朱智賢被掌嘴一刻面容扭曲,用手掩掩嘴後即衝向鏡頭,事後對江嘉敏說自己「還咗拖」。謝東閔今日出席活動時直認是片中出手掌朱智賢嘴的人,他笑說︰「我們拍片只為搞笑令大家開心﹗片中出手掌嘴的人是我,我見有網民留言誤會是家暴,其實是她迫我打她,她在鏡頭後『還拖』,打了我很多次,但她不准公開她『還拖』一幕。」

謝東閔被問到和女友可有結婚計劃,表示有好消息的話一定公布。他又笑言︰「可能有驚喜,結婚、擺酒後也沒人知。」另外,謝東閔回憶當年在英國讀書時曾以單車代步,有次和朋友踏單車不慎連人帶車滾落山坡,手臂多處擦傷,留下來的疤痕曾被誤以為是𠝹手自殘的痕跡。他說︰「我在意外後有陰影,畢業回港後甚少踏單車,運動時寧願跑步,拍拖時帶狗散步、看電影,比較悶。」

(即時娛樂)