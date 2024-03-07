何啟華自嘲技不如人 主動向吳煒倫「𢱑撈」拍戲 (19:07)

憑電影《毒舌大狀》角逐第42屆香港電影金像獎最佳導演及新晉導演兩獎項的吳煒倫，最近獲邀為銀行拍攝一輯廣告片《香港 迴響世界》，昨晚（6日）於戲院舉行首映禮。同樣獲提名應屆金像獎最佳男主角的盧鎮業、最佳女配角提名梁雍婷撐場，而ERROR成員何啟華（阿Dee）、彭秀慧、強尼亦亮相支持。

阿Dee當年未參選《全民造星》時，已認識梁雍婷，多年前2人曾合演非商業性質微電影，入行後則未有合作。阿Dee笑言想主動向吳煒倫「𢱑撈」拍戲，又羨慕梁雍婷獲提名爭女配，他說：「欣賞梁雍婷多年來一直努力，我所認識的差不多同年紀的人都有好大進步，我自問技不如人。其實我任何角色都想試，或者用輕鬆搞笑形式，演繹認真嚴肅題材都可以。比如想演有關社會題材，無論能否改變世界，都想與社會未來有些連結。不過，只擔心觀眾見到我認真演出，反而會忍不住笑。」

入圍第17屆亞洲電影大獎角逐「最佳女配角」的梁雍婷，對爭獎抱平常心亦沒有壓力，她說：「因為套戲能夠上畫，票房成績又好已是不容易，再有幸能入圍與其他人一齊獲提名已感難得。由於金像獎4月才舉行，尚有時間不用心急揀戰衣，交造型師幫忙。現在先應付本周日舉行的亞洲電影大獎，向來自己不是太迷信，沒有指定穿幸運顏色，遇到與我合作的團隊，才是我最大運氣。」

（即時娛樂）