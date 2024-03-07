不正常愛情研究所｜胡敏芝學跳鋼管舞 動作生硬 全場爆笑 (19:51)

無綫J2台節目《不正常愛情研究所》今晚（7日）播出新一集，研究題目是「何為性感」。女主持伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及胡敏芝（Karen）施展渾身解數，務求將最性感一面展露出來。不過，她們的姿勢都是搞笑有餘，性感不足，尤其是Karen的低頭含情脈脈樣子，有如張栢芝在電影《喜劇之王》的造型，令其他主持忍不住大笑起來。穿上黑絲襪的Gillian認為性感為一種感覺，她說︰「唔係一定露晒出嚟就叫性感，多啲展現喺成熟女性身上，20歲頭妹妹未必有呢種韻味。」她認為在家中穿上喱士吊帶睡衣，呷一口紅酒享受音樂，就可以好性感。

Karen覺得性感是別人對你的感覺 ︰「講嘢語氣都可以係性感，我覺得張曦雯好有性感嘅女人味。」她在節目中接受鋼管舞教練Melody的訓練，希望能將其最性感一面展現在人前。Melody先教Karen如何性感地脫去襯衣，，當中包含眼神、扭腰及跌膊。Melody示範時散發出動人的媚態，Karen即學即上場，惟其扭腰、回望的眼神及脫衣動作也生硬搞笑。Karen事後委屈地說︰「剛才Melody叫我挺胸，我已經盡量挺咗，真係挺咗。」Melody為Karen打圓場，說她的衣服太鬆太大，才沒有預期效果。主持人之一的金永衡（Kim）安慰道︰「我覺得有㗎，我覺得有少少（胸）。」Karen卻說︰「我使乜你畀意見我呀？」

（即時娛樂）