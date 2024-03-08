婚後事｜陳自瑤花3小時拍攝分半鐘獨舞戲 每個動作均有專人指導 (14:04)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的劇集《婚後事》，昨晚（7日）播出的第9集上半場視點是張明芯Emma（陳自瑤Yoyo飾），標題是「一人不忠，二人有責」。明芯逼迫女兒潘悅（鄭淽月飾）用功，終引起悅悅反感激烈反抗，心力交瘁的明芯將責任推給潘善仁（羅子溢飾）。甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）見明芯母女關係變差，苦勸明芯不要因自己力求完美地奉獻，逼迫別人接收並自覺是唯一受害者，更鼓勵明芯做真正喜歡的事，令明芯重拾對跳舞的熱誠，在家中陶醉熱舞，終能成功跳出受害者視點。

明芯先拿起封塵多年的性感舞衣，回憶昔日與善仁的快樂片段，之後穿上它飲酒，在不快樂的回憶下獨自跳起昔日最愛的舞步。Yoyo在這幕分半鐘的獨舞戲中除了舞姿誘人，修長美腿亦贏得觀眾讚賞！無綫官方社交網公開拍攝花絮，Yoyo這場戲原來是拍攝中途臨時加插，她為此專誠學跳拉丁舞，十分敬業。Yoyo拍攝當日花了3小時完成這場戲，她埋位前除了要出動3名專業化妝師幫忙裝身，每個跳舞動作均有專人貼身臨場指導。Yoyo反覆練習扭動腰肢動作，簡單如舉起酒杯也有專人調教手部高度及其他細節，非常認真。

另外，明芯與悅悅在昨晚一集的吵架戲，以及Davey苦勸明芯一幕引起不少觀眾共鳴。

（即時娛樂）