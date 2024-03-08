谷婭溦唱《婚後事》片尾曲涉侵權遭指摘 不滿家人受累被罵 (17:05)

谷婭溦為無綫劇集《婚後事》唱的片尾曲《阿拉斯加海灣》被指涉侵權。據馬來西亞傳媒報道，歌曲原唱者菲道爾對《婚後事》使用其歌曲一事事前毫不知情。菲道爾經理人表示已經委託版權公司處理，說之前也有其他歌手翻唱此歌，他們會先發電郵詢問，獲得授權後才翻唱，惟公司這次未有收到無綫的電郵查詢。

谷婭溦昨晚錄影《獎門人》談到因事件遭網民留言攻擊時說︰「出道多年，我常被攻擊，習慣了，但不能忍受家人也被罵！」她表示監製已澄清早在2022年已取得歌曲版權︰「其他問題交給公司處理，我會樂觀面對。有人罵我都是因為劇集反應好，才會引起很多人重視、聽我唱歌。我也覺得這是一首好歌。」

谷婭溦日前（4日）為涉侵權一事在社交平台發文︰「關於《阿拉斯加海灣》的版權問題，我真的不知道！我是一個歌手我只負責唱的部分，公司安排你去唱這一首那我就唱了，至於版權問題我們作為歌手的也無權過問，你們全部來跟我說偷盜嗎？我偷什麼了？又盜什麼了？我什麼都沒有做，你們是不是太過激了？作為一個歌手，我只是想做好我的本職工作，就是，收到一首歌我要好好演繹，讓大家聽到更好的更不一樣的音樂，僅此而已，你們全部來罵我，我也不清楚整件事到底是甚麼回事！能不能理智一點，我是公眾人物，但你們不分青紅皂白就罵人，這樣真的好嗎？你也是人，我也是人，怎麼就不能好好說話，好好解決呢？而且我們公司也是在認真解決問題，你們也不要再忿忿不平了，好的作品讓更多的人聽到知道不是一件更好的事？我真的謝謝你們了！」

她翌日再在社交網補充︰「版權一定係同發行版權公司買，而唔係同個人買，個人沒有收到消息唔代表沒有買版權lol，所以有什麼問題，請跟你發行的版權公司聯絡了解一下，謝謝！」無綫官網亦曾在報道《婚後事》花絮時稱︰「劇組花了不少時間洽談歌曲版權，結果成功購下版權，並由谷婭溦翻唱成為片尾曲。」

（即時娛樂）