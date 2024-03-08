張學友公開病况以正視聽 確診新冠病毒正在香港家中隔離 (16:12)

張學友因身體不適宣布取消今天（8日）起至周日在上海舉行的其中3場《張學友60+巡迴演唱會》後，內地謠言滿天飛，一時傳他進了上海中山醫院的重症監護室（即深切治療部），一時又指他感染了新冠病毒，病情比較嚴重，更有報道稱學友今天會從上海回港。學友為此公開病况以正視聽，他說︰「大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊伙伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！在完成了3月3日上海演唱會回港後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔離，惟今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。我會做好自我衛生，確保病毒不會由我繼續擴散，好好休息，乖乖按時服藥，多喝溫水，開始做少許運動，盡快康復和恢復體力，希望能在下周以正常表演狀態再在上海的舞台和大家見面。張學友，加油！」

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（即時娛樂）