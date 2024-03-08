婚後事｜賴慰玲2分鐘演活角色4大反差情緒 網民讚好戲 (18:47)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的劇集《婚後事》，昨晚（7日）播出的第9集下半段視點是靜林Gina（賴慰玲），標題是「得體的退場」。Gina愈來愈無法忍受明芯（陳自瑤飾）在甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）心中留有重要位置，面對誠鈞的闊綽、體貼及稱讚，Gina只覺得一切都是補償。因為成長背景，Gina從小到大都甚懂察言觀色，她原本想再給予自己及誠鈞一個機會到日本重新開始，但當發現自己一直在日本打理的生意，只是為明芯昔日的夢想作嫁衣裳時終極心死，以堅決離開方式在誠鈞心中留下烙印，這亦是Gina想到唯一可以勝過明芯的方法。

賴慰玲演繹Gina的心境時，嘴裏說的是甜言，眼神卻盡是失落的表情，獲觀眾讚演技一絕。Gina向明芯攤牌一幕，賴慰玲以2分15秒的時間及對白演活強裝鎮定、扮豁達、委屈及不想輸的反差情緒，獲網民讚好戲。賴慰玲談到這幕戲時，回憶當日拍了3次才完成。她說︰「第1個Take我係喊得好緊要，因為要正式同我愛嘅人告別，仲要喺『情敵』面前咁做時，我係唔想表露太多，但我又真係好傷心喎。我第一次拍時喊得好傷心，第2次拍時，我叫自己唔好喊，但都係喊咗。第3次我同自己講真係唔可以喊，先做到雙眼有淚水而又好激動嘅嗰種抑壓，對演員嚟講真係過足戲癮，同埋呢種喊更貼近人性。」談到Gina表面風光，內心十分孤獨，賴慰玲說：「就係因為個角色表面要望落Handle到晒所有嘢，所以佢嗰種喊係要好想抑壓。其實好現實嘅，每個人想喊都係抑壓住自己唔好喊。」

（即時娛樂）