婚後事｜賴慰玲曬精神分裂式演技 淚流披面卻聲線平靜 (16:47)

自命風流兼了解天下女人的Davey，對身邊紅顏Gina的心思卻懵然不知。Gina經常背對着他的原因，是不敢在他面前流淚。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇《婚後事》昨晚（8日）播出的第10集視點是甘誠鈞Davey（黎諾懿飾），標題是「不忠的資格」。自命風流兼了解天下女人、男女關係的Davey，對身邊紅顏Gina（賴慰玲飾）的心思卻懵然不知。一直以為瘋狂送名貴限量版就能令Gina開心的他，其實亦感受到Gina不妥，只是不願承認，直到先後被善仁（羅子溢飾）及Mira（王敏奕飾）點醒，才驚覺Gina所有的開心都是裝出來的，Gina經常背對着他的原因是不敢在他面前流淚。看穿Gina離開的決心及因Emma（陳自瑤飾）和自己承受的痛苦後，Davey忍痛放生Gina。兩人在共度的最後一夜裏又喊又笑，Gina終於可以在Davey懷中放聲痛哭。Davey與善仁的友情亦因Emma受到考驗，二人為Emma大打出手，善仁更公開在電台暗窒Davey。不甘被善仁看扁的Davey向善仁宣戰，下定決心嘗試追求Emma。

覺醒後的Davey回憶其「限量版名牌袋贖罪之路」。2012年，Davey為補償向Gina送上首個限量版名牌手袋，當時仍以拜金為目標的Gina擁着手袋笑得真心燦爛，更望着手袋多於Davey；2015年，Davey因生B分歧問題再向Gina送上限量版名牌袋，Gina明顯沒之前開心，叮囑Davey不用破費；Gina目睹Davey與Emma熱吻後，面對Davey的名貴限量版，望也不望、提也不提，甚至Davey開到口叫她拆禮物，她亦故作推搪。豪宅中琳瑯滿目的名牌禮物，對Gina來說只是日積月累的瘡疤。

由Gina與Davey結伴看豪宅、躺在牀上背向Davey暗自垂淚、瀟灑地說分手、沒心沒肺地笑完一輪後嚎啕大哭，賴慰玲將Gina的情緒狀態演得相當到位。在Davey視點，收到豪宅的Gina是幸福的，但當Davey接到悅悅（鄭淽月飾）電話後，Gina情緒馬上跌Watt，表面依然開心、聲線平常淡定的她已暗地流淚，只是口裏依然裝作大方，叮囑Davey要關心Emma母女。賴慰玲拍攝時既要控制痛哭時的說話聲線，還要將聲音及臉部的情緒分為平穩及極度傷心，難度十分高。

（即時娛樂）