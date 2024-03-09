中年好聲音2｜古淖文感觸落淚 陳俞霏憶18歲時曾失聲 (18:16)

無綫《中年好聲音2》將於明晚（10日）播出「最終樂章．第一回《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》」，9強選手將獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位，包括劉威煌《讓一切隨風》、譚輝智《抉擇》、古淖文《明星》、陳俞霏《為你鍾情》、陳蒨葶《星夜星塵》、安雅希《心債》、黃劍文《仍然記得嗰一次》、顏米羔《忘盡心中情》和沈宗賢《普通人》。

安雅希將已故天后梅艷芳的《心債》改編成華爾滋風格，可惜未能打動評審。肥媽說：「你擺得太多感情同咬字落去，呢隻歌其實你唱得愈簡單就會愈好。呢首歌最緊要係歌詞，阿梅唱到好似講嘢咁，如果你明白歌詞講咩，用個歌詞意思講番出嚟，咁就贏㗎喇！」周國豐直言：「阿梅嘅歌係好難拿捏個感情，呢首係其中一首，嗰種戚戚然、乸住乸住好難拿捏。你今日表現係一般水準，感唔感動到我哋呢？呢首唔得。」古淖文獻唱《明星》時感觸落淚，他解釋：「好想送呢首歌畀佢，佢就係喺呢個比賽認識嘅兄弟梁浩賢。佢離開舞台時講咗一句說話深深打動到我，佢話：『我嚟得呢個舞台，只係希望大家記得我。』我哋企得喺呢個舞台，除咗透過歌聲感動大家，只想大家記得我哋，記得我哋個名，就係咁簡單！」

陳俞霏賽前接受製作組訪問時，透露18歲時曾失聲無法唱歌。她說：「我18歲已經開始出嚟唱歌，因為太過消耗自己把聲同身體，健康一下子爆煲，又哮喘又生瘜肉，搞到聲都冇埋，醫生話我冇辦法再唱歌！音樂陪咗我18年，我唔想冇咗，我係咁搵邊啲老師可以醫失聲，最後搵到Michael Jackson嘅聲樂老師Seth Riggs。我拎住唔夠10000蚊港幣飛去搵佢，好幸運上咗兩堂，把聲就好番！」

明天是文學泰斗金庸（查良鏞）百歲冥誕，製作組請來「中一生」周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、顏志恒和丁文俊，獻唱多首金庸小說改編的劇集金曲，包括《萬水千山縱橫》、《倆忘烟水裡》、《情義兩心堅》、《始終會行運》、《雪山飛狐》、《笑傲江湖》和《世間始終你好》。另外，14強「中二生」早前拍攝14強MV《隆重登場》，將於後晚（11日）首播。

（即時娛樂）