飛黃騰達｜吳啟洋望發達有1億身家 何洛瑤自嘲預咗揸兜 (20:16)

吳啟洋（Phoebus）、何洛瑤（Sica）及胡卓希（Jason）在劇集《飛黃騰達》中，為成為有錢人而參加投資比賽。Phoebus在劇中是個投資高手，他自言現實中的自己剛好相反︰「入行3年，我的收入只夠自給自足，希望有天飛黃騰達、財務自由，最少有1億身家，做到想做的事就滿足，希望這個夢想10年內達成。」

同樣想發達的Jason就希望能任性地放假一年環遊世界，感受不同國家文化。他說︰「我不需要住豪華酒店，孭背包周圍觀光亦是一種享受，希望40歲前能做到。」Jason自言跟其角色一樣是個有計劃的人，入行前已知道演員收入不穩，因此會將掙到的錢儲起來。他回憶︰「我當模特兒時有很多工作，我每掙10元就儲起9.5元。除了日常的必要開支，我的生活很節儉。」Sica最重視心靈富足︰「我沒有目標，決定入娛樂圈搞藝術就預計會『揸兜』，沒想到如何掙大錢，將來有錢都會投資在創作上。」

Phoebus的角色性格高傲自信，常奚落對手，他覺得這角色很有挑戰性，但拍攝時為配合角色的敵對關係要刻意與P1X3L隊友歐鎮灝（George）保持距離，覺得很辛苦。Jason跟徐浩昌（肥腸）、陳安立均年過30，他回憶曾覺得與Sica等一班年輕演員有代溝，幸開拍前獲安排一起上堂探討角色而混熟了，更被他們的活力感染。Sica說︰「我的角色很有自信，我卻是沒自信的人，最初不知如何應付角色，後來獲安排跟老師上課，我改變了很多，像參加完更生課程。」

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（即時娛樂）