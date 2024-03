COLLAR出新歌 預告3‧22開騷爆喊 帶定紙巾上台 (20:55)

Candy透露新歌《Back In The Game》的舞蹈是成軍以來最難跳的舞。(大會提供)

COLLAR將於本月22至24日舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024》,騷前推出演唱會主題曲《Back In The Game》。(大會提供)

COLLAR推出演唱會主題曲《Back In The Game》。(大會提供)

成軍兩年的女團COLLAR將於本月22至24日舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024》,騷前推出演唱會主題曲《Back In The Game》,顧名思義是「返去舞台懷抱」。7位成員日前重返出道首支團歌《Call My Name!》的MV取景地拍攝新歌MV,Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖異口同聲說想起出道時的回憶。Sumling說︰「出道雖然係冇耐嘅事,但好似做咗好多嘢咁。」Marf最大感受是各成員狀態、樣子都不同了。她表示︰「睇番《Call My Name!》嘅片,我哋個樣唔同咗好多,瘦咗、firm咗,好有趣。」Day則覺得拍攝場地令她感覺格外親切。

新歌的舞步是COLLAR成團以來最複雜,Candy說︰「今次MV只有兩日時間排舞,前後大概10小時,但舞蹈係有史以來最難、最複雜同最有力,所以喺咁短時間排到,覺得我哋好勁。」Gao表示新歌特別之處是跟演唱會海報一樣有車的元素︰「新歌前奏有啲汽車聲,演唱會海報亦有汽車感覺,覺得好得意,一個好巧合地方。」

演唱會進入倒數階段,COLLAR十分期待。Ivy說︰「一直以來無間斷咁做訓練,每日都同大家一齊,感覺好似一家人,好開心,未試過連續日日都見到大家。」Sumling透露近日跟樂隊排練時,各人也感動到眼濕濕。她透露︰「唔知係咪好耐未試過圍埋咁唱歌,特別感動。」她們預告演唱會當晚或會忍不住喊,笑言會帶紙巾上台。談到演唱會飛一票難求,Winka說︰「我也很難找到門票給親友,但覺得這是開心的煩惱。」

