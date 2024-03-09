亞洲電影大獎︱黑沢清 是枝裕和 映後分享會談創作經歷 (20:49)

「第十七屆亞洲電影大獎」亞洲電影巡迴放映，今日在圓方PREMIERE ELEMENTS先後放映《東京奏鳴曲》與《怪物》並舉行映後分享會，《東京奏鳴曲》導演黑沢清、《怪物》導演是枝裕和與編劇坂元裕二出席。

《東京奏鳴曲》是本屆評審主席黑沢清代表作之一，電影曾奪得康城影展一種注目單元評審團獎和第三屆亞洲電影大獎最佳電影，為他創作上的里程碑。分享會上黑沢清被觀眾問及跟役所廣司的合作，他表示自從役所廣司演大公司老闆、國家總理、警察署長和富爸爸等角色，覺得對方個樣好乞人憎，愈來愈不適合演他的電影，但對方在《東》片演賊仔又演得很好。他說：「我搵他演一個賊仔時，他興奮到一口答應。由於他答應演出，我加強了他和小泉今日子在海灘小屋發生關係那幕，寫得濃烈一點。」他笑言製作人叫他寫的男人角色不要那麼老，所以與他同年齡的役所廣司慢慢不會出現在其作品上。

黑沢清入行初期拍過多部錄影帶電影，但他從沒想過將某些作品重拍成電影搬上大銀幕，讓更多觀眾看到：「很幸運，數年前有間法國製作公司邀請下，將《蛇之道》重拍成電影。」

《怪物》導演是枝裕和與編劇坂元裕二出席映後分享會，是枝裕和稱製片人在2018年給他看《怪物》故事大綱，知道是由坂元裕二編劇，未清楚知道故事內容便一口答應。坂元裕二指2016、2017年期間見到是枝裕和，當時已希望將來有機會寫個劇本給對方執導，題材會是愛情故事，笑言《怪》片卻不是。是枝裕和即場邀請坂元裕二再寫一個愛情故事給他拍。

問是枝裕和執導別人的劇本會否不習慣？他說：「沒有，在寫劇本階段，我們互相溝通，將劇本修改到最好。我會盡量跟足劇本拍攝。不過我做剪接時，因時間所限，難免有些鏡頭被剪掉。」是枝裕和邀得坂本龍一為電影寫歌：「當時坂本龍一說身體不適，不能寫晒整部電影音樂，結果寫了兩首，其中一首用作主題音樂。」

（即時娛樂）