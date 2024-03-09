亞洲超星團總決賽｜李權哲先拔頭籌奪「超酷之星」獎 (21:25)

無綫節目《亞洲超星團》今晚（9日）在澳門舉行《「成團之夜」總決賽》。18強及返場超星練習生跳唱主題曲《閃耀/Shining》揭開序幕，超星導師程瀟、朱正廷、組合農夫及超星總製作人韓星Rain亦有輪流上台表演。

A組演出《I Do Love It》及《我熱愛》，超星總製作人Rain看完他們的表演後說︰「看見你們的舞台演出，我很感動，想起第一次給大家評語時說了很多不好聽的說話，但沒有這些不好的說話就不會有今天的演出。我很感謝你們的堅持﹗不過，你們今天的演出有些瑕疵，有些隊員發揮得不好。我不希望我的評語會影響觀眾投票。請大家保持初心，一直努力下去。今天的舞台演出很好，這是我由衷的意見。」蘇志威則表示︰「 我對你們今晚的演出沒懷疑，白子奕、文佐匡、黃輝雄的表現很穩定，不用我擔心，特別出色，我很欣賞﹗白子奕今晚有很大的進步，為你鼓掌﹗文佐匡之前很沒自信，今晚自信滿滿，但見到你站後排時收力，其實站在舞台上每一刻都應用心，不可以偷懶。黃輝雄，我希望你打入9強，你是越南青少年榜樣，希望你繼續留在娛樂圈做榜樣。」

B組演出《Move Like This》及《無所謂》，Rain說︰「非常喜歡﹗非常驚訝﹗李權哲表現非常好，把握非常好，你角色很重要。奧利表現精彩，游刃有餘。梁詩煜今天非常不一樣，你是否做了很多練習？你們這一組配合很到位，一定要保持初心。我再次對你們表示讚嘆，很精彩，如成為超星團一定要保持初心和信心。」農夫表示︰「我們的說話不影響誰能成團，但不如你們9個人出道吧﹗很精彩﹗沒見你們一段日子就變成這樣，不知道下次再見你們又會如何？你們的星途會很燦爛﹗Rain不跟你們簽約，我們簽你﹗」

B組的李權哲率先獲頒發「超酷之星」，成為今晚第一位得獎的練習生。

（即時娛樂）