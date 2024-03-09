LOONG 9分享出道感受 曾志偉宣布《亞洲超星團》第2季接受報名 (23:28)

兩名女觀眾大吵大鬧，稱拿了18萬出來投冠軍，認為《亞洲超星團》賽果不公平。兩人即場報警，隨後有警員到場。（劉永銳攝）

無綫節目《亞洲超星團》今晚（9日）舉行《「成團之夜」總決賽》，奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁成功出道，組成男團「LOONG 9」，當中的冼靖峰、文佐匡及黃奕斌為香港代表。

9位成員在台上輪流分享感受，第1名的奧利說︰「今次不是結束，是個開始，彼此一直陪伴走下去。媽媽來了，我愛你。朱正廷是我好導師和朋友，往後會更加努力﹗」第2名的李權哲表示︰「謝老闆栽培，媽媽、妹妹，你見到嗎？妹妹，生日快樂﹗有夢想就去捍衛它，拼全力向前﹗」第3名的冼靖峰說︰「我真的沒想過，謝每位支持我的人。小時候，我注重輸贏，好想贏，好怕輸，長大後覺得贏輸不重要，最重要10年後跟自己講，我無後悔過。」

第4名的江信熹是澳門代表，他說︰「每次站舞台，相信自己是勇敢的人。我終於做到，讓大家見證這一刻，我會努力，多謝大家支持。」第5名的梁詩煜表示︰「來之前忐忑、焦慮、懷疑自己，只能做好自己。要出道，不會停步，會一直在路上，共同創作夢想。」第6名的白子奕說︰「現在不記得講什麼，首先感謝一直支持我的人，謝謝公司栽培，接下來謝父母一直支持我。本來準備的台辭都忘了，希望愛我的人成為我的能量。」超星總製作人Rain讚白子奕擁有溫柔、堅韌的心，在比賽的過程中當過幾次隊長，面對困難及挑戰時也一一做好。

第7名的文佐匡表示︰「我首先想多謝林士元、區珀豪幫了我很多，也謝超星製作人們一直支持和保護我，多謝家人。我知道站在這裏的很多人不開心，我也不開心，後悔過，會用實力證明自己OK。」第8名的黃奕斌說︰「我剛才有很多話想說，現在卻一片空白。謝謝超星製作人，我愛你們。父母今天來了，還未找到他們。其實我一直是很害羞的男生，很少示愛，今日想對父母說︰『我愛你們﹗』」黃奕斌隨後以韓語感謝Rain。

第9名是趙天翼及陳梁之爭，最後由陳梁勝出，成功出道，趙天翼則獲頒鼓勵獎。陳梁哽咽着說︰「謝謝大家，最想感謝陳梁，沒有放棄夢想和初心。」

超星召集人曾志偉在節目結束前，宣布《亞洲超星團》第二季立即接受報名。另外，大會公布賽果後，台下兩名女觀眾大吵大鬧，稱拿了18萬出來投冠軍，認為賽果不公平。兩人即場報警，隨後有警員到場。

相關新聞︰亞洲超星團總決賽｜男團LOONG 9出道 3成員為香港代表

相關新聞︰亞洲超星團總決賽｜李權哲先拔頭籌奪「超酷之星」獎

（即時娛樂）