劉冠廷難忘跟古天樂合作 Mario Maurer喜歡劉德華 柯煒林盡地主之誼 (13:05)

柯煒林（右）想盡地主之誼，向另外3位青年大使介紹到堅尼地城高先電影院看戲，順便欣賞附近海邊景色。（林蘊兒攝）

今年《第十七屆亞洲電影大獎》邀請4位在電影界備受注目的演員，包括來自泰國的馬里奧毛瑞爾（Mario Maurer）、日本宮澤冰魚、台灣劉冠廷及香港柯煒林擔任「青年大使」，互相交流電影文化。

昨晚（10日）4位男神現身商場舉行的見面會，柯煒林佔主場之利，獲不少粉絲撐場支持；他和馬里奧及宮澤冰魚，以英文作自我介紹，再即場教不諳廣東話的劉冠廷說：「我係劉冠廷，好靚仔！」場面搞笑。見面會上，4人逐一為粉絲簽名留念，又投入玩遊戲，盡顯親民作風。

馬里奧曾參演香港電影《感動她77次》，對香港並不陌生，他預告下周將再來港，期待與粉絲見面。他說：「之前來港，是很好的體驗。香港演員之中，我最喜歡劉德華，期待有機會跟他合作。」

宮澤冰魚透露自己兩歲時，隨家人首度來港，今次則是第3次到來，完成工作後盼有時間周圍遊覽香港景色。提到之前舉行的《東京國際電影節》和一班香港學生交流作文化交流，宮澤冰魚形容過程愉快，因為很難得有機會以演員身分，與學生分享拍戲心得，讓他們對電影有更多了解。

大會司儀希提到劉冠廷快將榮升爸爸，全場報以掌聲恭賀，他表示多謝大家，又覺得很榮幸能擔任青年大使，希望大家多認識台灣電影。劉冠廷最近參與一部香港製作的電影，令他印象難忘，他說：「此部片要飛往馬來西亞拍攝，還有古天樂，所以我好緊張，自小看香港電影長大，以往只在熒幕見到古天樂，今次能在拍攝現場見他真人，感覺很難忘。」

柯煒林想盡地主之誼向另外3位青年大使，介紹到堅尼地城高先電影院看戲，順便欣賞附近海邊景色。他透露完成了兩部台灣電影：「其中一部台灣電影是《大濛》，稍後會上畫，很期待。我除了拍本土電影，也有參與其他亞洲地區的作品，無負青年大使之名。」

（即時娛樂）