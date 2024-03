男團MIRROR巡唱即將展開,首站在英國曼徹斯特及倫敦舉行,昨晚(10日)12子坐夜機離港赴英,他們分批到達機場,現場有不少粉絲守候。

12子在社交平台各自貼相,呂爵安(Edan)未有剃鬚便上機,他在Ig貼相,相中他不經意拍到花姐(黃慧君),花姐旋即在Ig限時動態留言:「喂,你可唔可以影好D(啲)」並擺了一個嬲嬲Emoji,十分搞笑。

另外,「餓底」上身的盧瀚霆(Anson Lo,教主)在機上連吃6餐,相當好胃口,他以英文寫道:"Being on flights makes me hungry,I can't help it."

