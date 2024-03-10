韓男團EPEX香港開騷唱《告白氣球》 (15:21)

韓國8人男團EPEX昨晚在九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行《So We are not Anxious》演唱會，8名成員以快歌《Surrender》揭開序幕，其後逐一以廣東話自我介紹，又學講潮語「大癲」、「心心」等。EPEX成員表示想在香港居住一個月，因為實在太多美食，隊長Wish高呼：「想吃煲仔飯。」十分搞笑。

EPEX大展歌舞技外，又特別苦練普通話，獻唱周杰倫的《告白氣球》，粉絲大讚發音標準。演唱會尾聲，大會特別為本月12日19歲生日的YeWang慶祝，讓他非常感動。

（即時娛樂）