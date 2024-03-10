方力申出戰慈善跑 保錡因腳患缺陣 衛詩雅揀金像戰衣煩惱 (16:10)

保錡受腳患影響而放棄參賽，他在台上分享，做任何運動最緊要享受過程和覺得開心，成績只是其次。（林蘊兒攝）

方力申、衛詩雅、吳保錡、余德丞、劉沛蘅及蘇浩才，無懼寒冷天氣，今早（10日）參與於港島區舉行慈善跑步活動，呼籲大眾捐款，助居於偏遠山區人士建設淨水設施。

近年迷上跑馬拉松的保錡，受腳患影響而放棄參賽，但他在台上分享，做任何運動最緊要享受過程和覺得開心，成績只是其次。

44歲方力申已第6次參加此活動，上月他曾到多哈，出戰世界先進游泳錦標賽更勇奪殊榮，他想趁身體機能仍然屬良好，盡量做運動保持健康，他分享身邊有朋友，年紀與他差不多，竟戒掉吸煙飲酒壞習慣，又不敢暴飲暴食，原來全為下一代著想，不過他否認勤運動惜身，是為日後當父親作準備：「我暫時未考慮生育小朋友，但若然生小朋友，都擔心自己基因太強，影響到小朋友變得太叻，其實想子女平庸，活得簡單就好，太聰明反而擔心要面對好多壓力。」

衛詩雅第2次參加慈善跑，對上一次是在疫情前，她原本也約朋友今天一齊跑，可惜遇女性生理周期不適感肚痛，無奈放棄跑，望明年再參與。衛詩雅獲提名今屆香港電影金像獎頒獎禮「最佳女主角」，仍未揀定心水戰衣，正大感煩惱。談及候選爭影后心情，她形容幾放鬆：「沒有太特別感覺，抱參加派對心情，期待大家見面聚一聚。近期會盡量食得清淡健康，不希望太肥見人，穿衣比較好看。」

（即時娛樂）