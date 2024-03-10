中年好聲音2｜譚輝智抱恙未能獻唱 顏米羔稱安雅希大熱 (17:14)

《中年好聲音2》十強譚輝智、顏米羔、劉威煌、陳蒨葶、林若盈、黃創文、古淖文、陳俞霏、安雅希及沈宗賢，今天（10日）出席商場騷，吸引大批粉絲支持，迫爆商場，譚輝智獲家人撐場，可惜輝智因感冒未能獻唱，輝智感可惜，亦令家人失望，他說：「家人病晒，我被佢哋傳染，今早佢哋仲以為有得聽我唱《歸來吧》，但我一開口想講嘢已經冇聲。（擔心影響比賽水準？）距離比賽還有10多天，感冒已開始清，多休息同飲水，有信心喺比賽前康復。（有信心入三甲？）當日係現場直播，唔出醜已OK，最大壓力來自跳唱，唔使我跳唱就冇壓力。」

顏米羔獻唱《淑女》，首次做商場騷的他表示心情緊張，像紅館四面台，視點不知望那裏。有指他是三甲大熱，他說：「信心一定有，但安雅希先係大熱。（大壓力？）壓力唔係嚟自名次，而係每次想做好演出，呢種無形壓力令平時甚少病嘅我，抵抗力差咗，醫生亦話我壓力大，引至免疫力低。（距離決賽還有10多天，會否勤練歌？）唔會，都需要休息。」

劉威煌和黃劍文獲最多粉絲支持，劉威煌指自己沒有歌迷會，是粉絲自發組成民間Fans Club到場。問他會否成立歌迷會？他說：「好難管理，遲啲再算，一係唔知，一做就要有組織性，如果唔係會好亂。」

同樣沒有正式歌迷會的黃劍文表示，見到很多粉絲支持也嚇一跳，他相當感動，問2人會否增添入三甲信心？他們表示入十強已很開心，劉威煌說：「入十強已經好厲害，三甲要睇天時、地利、人和，大家已成為好朋友，反而希望大家都唱得好，名次就交畀評判。」

（即時娛樂）