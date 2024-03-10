冼靖峰讚團名LOONG 9有意思︰9位成員如群龍之首 (18:13)

冼靖峰表示團名LOONG 9以龍命名，龍是個很有意思的生肖，亦能代表9位成員如群龍之首，寓意各有騰龍飛躍之意。（劉永銳攝 / 明報製圖）

無綫節目《亞洲超星團》昨晚（9日）舉行總決賽，奧利、李權哲、冼靖峰、梁詩煜、江信熹、陳梁、黃奕斌、文佐匡及白子奕9名練習生，以男團「LOONG 9」姿態出道。「LOONG 9」團名一出，立即被網民瘋狂式洗板，成為網絡熱話。冼靖峰表示團名以龍命名，龍是個很有意思的生肖，亦能代表9位成員如群龍之首，寓意各有騰龍飛躍之意。對於團名被外界批評老土，他稱沒想太多︰「最重要是9個人做好每一次舞台表演，名稱只是一個代號。」

李權哲認為選隊長是LOONG 9成團後非常重要的事。提到A組演出時疑有練習生受傷，文佐匡說黃輝雄落樓梯時不慎撞欄令膝蓋舊患流血，需由其他人抬入後台，休息後已沒大礙，可以走路。他表示黃輝雄早在練習時已受傷，雖然演出有受影響，但他仍做得非常好，像沒事一樣。談到他被導師蘇志威批評演出時偷懶，文佐匡解釋︰「我當時情緒高漲，唱高音時在想其他事，有少少走神。」

李權哲、江信熹和梁詩昱被問到會否退出本來所屬的男團，江信熹稱會聽從公司安排，暫時未受影響，而且已習慣緊密行程，因此還好。黃奕斌透露這晚是帶病上陣︰「我正在發燒，在台上沒說出來，不希望影響到觀眾和製作人對我的看法。原來人能在壓力下減輕不適感，只是體能上有少許影響，希望完成比賽後可盡快睡覺休息。」奧利在台上得知自己是第一名時激動得跪在地上，他說：「我本來是很有自信的人，第一名也是自己的目標，但比賽不由我控制，很慌張，感覺不真實，賽果不在預期之內，所以很激動。」

LOONG 9將到北京接受跳舞集訓，弱項是跳舞的冼靖峰期待進修後有進步，他說：「丁子朗一直很支持我，完騷後已收到他的恭賀訊息，他是我的好前輩、好老師。」陳梁排名第9名險勝，他表示宣內賽果一刻心情緊張，曾想過自己是落敗一方，感謝大家選擇了他。他表示：「趙天翼在節目中很受歡迎，他還年輕，努力成長，將來會比我們更厲害。」

（即時娛樂）