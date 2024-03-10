HOME即是識｜許靖韻Man爆沙聲搶Fo 蘇麗珊羅雪妍獲幸運女神眷顧 (18:03)

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的節目《HOME即是識》，本周一至三晚10點半翡翠台播映最後三集。本周《HOME即是識》展開決賽，經過6輪初賽互相「廝殺」，出線的隊伍分別是藝人隊的艾妮及許靖韻和蘇麗珊及羅雪妍，以及素人隊的黃生及黃C拉、Carol及Ming、Pen及Kazaf和以最高分姿態晉級的Cathy及柏遨。決賽新增終極Battle，最高分的兩隊﹐會以一問一答形式爭奪終極獎金。

來到決賽周戰况激烈，一眾「家事達人」賽前做足功課嚴陣以待。明（11日）、後（12日）晚播出一集，最搶焦一隊非艾妮及許靖韻莫屬，許靖韻由於失聲關係，全程以Man爆沙啞聲線說話，雖然許靖韻聲沙沙，但無阻其表現，成功以靚樣冧掂隔籬組的Kazaf「通水」畀貼士，場面搞笑；素人隊方面，黃生及黃C拉的互動最為搞笑，黃C拉不時「常哦」上身哦爆黃生！

第二回合動作題戰况同樣激烈，身為女神級的艾妮、許靖韻、蘇麗珊和羅雪妍，挑戰在限時內用氣球將膠杯封實，4女拋低偶包出盡力不停吹氣球，吹到上氣不接下氣，艾妮激到整冧水杯，搞到成地水，非常遴迍；第三回合搶答題，一味靠撞殺入決賽的蘇麗珊及羅雪妍，繼續受到幸運女神眷顧，蘇麗珊如有神助般瘋狂答對問題，嚇到主持森美O晒嘴。

（即時娛樂）