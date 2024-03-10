郭富城澳門開騷勁歌熱舞 向女兒送飛吻：有點意猶未盡感覺 (17:57)

郭富城向觀眾席上的兩位千金送飛吻。（大會提供）

「舞台王者」郭富城昨晚（9日）在澳門新濠影滙綜藝館開騷，城城在3月至4月為歌迷帶來合共8場《郭富城夢幻舞林演唱會2024》。

城城昨晚與舞蹈及製作團隊登臨表演場地，城城和團隊精心編配勁舞篇章，以更重量級華麗舞台及勁歌熱舞，聯同18位舞者傾力演出，多角度衝擊觀眾視覺及聽覺。

今年繼續邀得著名美術指導張叔平擔任造型總監，為演唱會整合型格舞台服飾，時尚亮麗，是夜不少眼鏡配飾、鞋履全新訂做，今季章節內的場景細意整合，當中演繹《飛》的黑鑽寶盒，更加強半空演唱時凌空效果，視覺悅目。在城城演繹《動起來》和《著迷》時，全場站立起來和城城共舞。

演唱會配合「夢幻」主題，總共分成五個篇章，每一章都有百變新穎舞台效果及舞蹈編排。甫開場時，Aaron化身外太空戰士，透過幻影圈子透視燈陣，空降舞台，率領舞者兵團，以《鐵幕誘惑》揭開序幕。後以新派水手裝演繹《絕對美麗》，大展異國風情。其中另一亮點是演唱會的第三章《失憶迷城》，在立體又充滿電影感的動漫視效，令歌迷置身於疑幻疑真的「葛咸城」的美式漫畫特效出場，演唱多首經典名曲。

及後城城以充滿神秘紫綠色西裝，轉移到舞台另一端，站立於鏡影旋轉梯上，聯同12型男演繹《失憶諒解備忘錄》，舞群於透視屏幕投影下的高樓上跳舞，極具氣勢，盡顯王者風範，全場掌聲雷動。

接著《狂野心曲》章節以《狂野之城》作主打，屏幕出現各式各様條紋格子，和城城及舞蹈員衣服相互吻合，再掀起演唱會高潮。

一輪熱舞過後，在唱出抒情金曲《不老情歌》時，城城表示很開心很多歌迷和他成長，之後也一起變老，希望昨晚演出永留歌迷心中，他深情表示很感激家人對他的支持，令他繼續衝刺事業，並向在場兩位女兒送飛吻。而城城的「鐵粉」可愛女兒大寶和二寶，全晚揮動著熒光棒跟爸爸跳唱。

今午（10日）郭富城在Ig貼相並留言：「完成第一場的演出，竟有點意猶未盡的感覺，因為現場觀眾真的非常熱情，反應很熱烈，令我的一章一節在大家的吶喊聲中沉浸著，時間就過得快。。謝謝大家的支持。。演出就是快樂。。澳門夢幻舞林。。今晚繼續。。台上見」

（即時娛樂）