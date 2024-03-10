亞洲電影大獎｜吳慷仁拎定電話自拍集郵 萬芳盼演港產片 (18:54)

最年輕金馬影后林品彤憑電影《小曉》角逐亞洲電影大獎「最佳女主角」，她表示能跟這麼厲害前輩角逐獎項，既開心又榮幸。（林祖傑攝）

問到導演王禮霖可會原班人馬開拍《富都青年》續集，他笑問吳慷仁：「吳慷仁先生，你是否願意？」吳慷仁笑道：「我死咗呀﹗或者拍另一類型鬼片。」（林祖傑攝）

「第17屆亞洲電影大獎」今天（10日）安排一眾入圍角逐獎項演員及導演，出席分享會，馬來西亞電影《五月雪》導演張吉安表示開拍這套戲最大難題是邀請演員參演手，因電影題材敏感，很多演員不敢演出，他說：「這部戲在馬來西亞仍然未上畫，1月送審仍然等待，希望下月於香港國際電影節上映後，馬來西亞亦爭取到快些上映。」

萬芳直言演繹戲中角色，特別擔心語言及文化不同，幸30多年來工作和慈善演出的地方，去得最多就是馬來西亞，她表示今次獲導演打動演出是緣分，從角色中，看到很多台灣女性的身影希望將她們內心展現出來。問可有興趣拍香港電影？她笑道：「不介意我一口不標準廣東話，也會想拍，就像梁朝偉當年拍《悲情城市》，也是不多說話。」

金馬最年輕影后林品彤憑電影《小曉》角逐「最佳女主角」，她表示能跟這麼厲害前輩角逐獎項，既開心又榮幸，就像夢想一樣，指戲中與劉俊謙互動大多靠眼神對望，因大家也不多說話。問導演靳家驊揀選劉俊謙擔任男主角原因，是發現對擁有陽光外表，亦有黑暗的一面，問林品彤想與那位香港演員合作？她說：「剛看了《還錢》，很想跟蔡思韵合作，知道她是劉俊謙女友，但未見過她。」

金馬影帝吳慷仁與電影《富都青年》拍檔陳澤耀、導演王禮霖出席分享會，問吳慷仁可有信心再奪影帝？他坦言想過在亞洲區得獎，旨在參與，他與陳澤耀首次參加，見到如韓國影帝黃政民和日本影帝役所廣司，感到興奮，笑言已拿定電話自拍集郵。問到導演王禮霖可會原班人馬開拍續集，他笑問吳慷仁：「吳慷仁先生，你是否願意？」吳慷仁笑道：「我死咗呀﹗或者拍另一類型鬼片。」

泰國藝人Win METAWIN表示獲大會頒發「亞洲飛躍演員獎」，他感到緊張及榮幸，他表示早前來港參演電影《Under Parallel Skies》十分難忘，印象最深刻是1個月要多次來回坪洲拍攝，因平時來港，很少去離島，還有在九龍城品嘗美食。

他指該片在香港首映，也覺得緊張，因本身還未看過這部電影，她說：「今次和女主角合作很有化學作用，她很有趣，我們都有交流各自的母語。」

（即時娛樂）