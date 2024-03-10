《第17屆亞洲電影大獎》得獎名單 (22:32)

日本男星役所廣司、內地女星蔣勤勤成為《第17屆亞洲電影大獎》影帝影后，《白日之下》梁雍婷首次奪得最佳女配角，最佳男配角則是韓國演員朴勳。張藝謀獲頒終身成就獎。鈴木亮平及李英愛則獲頒卓越亞洲電影人大獎。（大會提供 / 明報製圖）