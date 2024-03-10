娛樂
副刊
HOTPICK

SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

《第17屆亞洲電影大獎》得獎名單 (22:32)

文章日期：2024年03月10日

最佳電影︰《無邪之境》(日本)

最佳導演︰是枝裕和《怪物》(日本)

最佳男主角︰役所廣司《新活日常》(日本)

最佳女主角︰蔣勤勤《草木人間》(中國大陸)

最佳男配角︰朴勳《12.12：首爾之春》(韓國)

最佳女配角︰梁雍婷《白日之下》(香港)

終身成就獎︰張藝謀

2023最高票房亞洲電影︰《滿江紅》

卓越亞洲電影人大獎︰鈴木亮平（日本）、李英愛（韓國）

亞洲飛躍演員大獎︰Metawin Opas-iamkajorn (Win)（泰國）

AFA新世代獎：趙麗穎

最佳衣著獎︰李英愛

最佳新導演︰卓亦謙《年少日記》 (香港)

最佳新演員︰Tergel Bold-Erdene《風之城》 (法國、蒙古、葡萄牙、荷蘭、卡塔爾、德國)

最佳原創音樂︰石橋英子《無邪之境》(日本)

最佳音響︰井上奈津子《哥斯拉-1.0》 (日本)

最佳剪接︰金尚範《12.12：首爾之春》 (韓國)

最佳攝影︰馬提亞斯德爾甫《雪豹》 (中國大陸)

最佳編劇︰萬瑪才旦《雪豹》 (中國大陸)

最佳美術指導︰林子僑《金手指》(香港、中國大陸)

最佳造型設計︰文念中《金手指》(香港、中國大陸)

最佳視覺效果︰山崎貴、澀谷紀世子、髙橋正紀、野島達司《哥斯拉-1.0》(日本)

（即時娛樂）

MORE