《第17屆亞洲電影大獎》得獎名單 (22:32)

最佳電影︰《無邪之境》(日本)
最佳導演︰是枝裕和《怪物》(日本)
最佳男主角︰役所廣司《新活日常》(日本)
最佳女主角︰蔣勤勤《草木人間》(中國大陸)
最佳男配角︰朴勳《12.12：首爾之春》(韓國)
最佳女配角︰梁雍婷《白日之下》(香港)
終身成就獎︰張藝謀
2023最高票房亞洲電影︰《滿江紅》
卓越亞洲電影人大獎︰鈴木亮平（日本）、李英愛（韓國）
亞洲飛躍演員大獎︰Metawin Opas-iamkajorn (Win)（泰國）
AFA新世代獎：趙麗穎
最佳衣著獎︰李英愛
最佳新導演︰卓亦謙《年少日記》 (香港)
最佳新演員︰Tergel Bold-Erdene《風之城》 (法國、蒙古、葡萄牙、荷蘭、卡塔爾、德國)
最佳原創音樂︰石橋英子《無邪之境》(日本)
最佳音響︰井上奈津子《哥斯拉-1.0》 (日本)
最佳剪接︰金尚範《12.12：首爾之春》 (韓國)
最佳攝影︰馬提亞斯德爾甫《雪豹》 (中國大陸)
最佳編劇︰萬瑪才旦《雪豹》 (中國大陸)
最佳美術指導︰林子僑《金手指》(香港、中國大陸)
最佳造型設計︰文念中《金手指》(香港、中國大陸)
最佳視覺效果︰山崎貴、澀谷紀世子、髙橋正紀、野島達司《哥斯拉-1.0》(日本)