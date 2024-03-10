亞洲電影大獎｜鈴木亮平李英愛 獲頒卓越亞洲電影人大獎 (21:17)

「第17屆亞洲電影大獎」今晚在西九文化區戲曲中心舉行，日本男星鈴木亮平，以及入行超過30年的「氧氣美女」韓國女星李英愛分別獲頒「卓越亞洲電影人大獎」。

李英愛在台上發表得獎感言︰「我得知獲獎後十分興奮，也覺得很榮幸，因為我想起自己是名女演員，很多人、很多亞洲粉絲記得我是一名演員。我覺得很榮幸﹗感謝所有粉絲，我希望能繼續在演戲上有更好的表現﹗再一次由衷的多謝大家﹗」

鈴木亮平笑言他今年沒角逐獎項，因此站在台上很輕鬆。他認為獎項當然重要，但這晚出席頒獎禮最重要的是能有機會與亞洲不同地區的電影人見面、交流，或有機會促成新的合作機會。

李英愛在後台受訪時，對於得到亞洲業內人士認同，她表示非常開心，作為演員可以長時間拍了很多電影，是送給粉絲的一份禮物，未來也會多拍電影給大家看。

有傳李英愛相隔20年，會再拍網劇演大長今，她說：「現在還未開始拍《醫女大長今》，我感受到大家的期待，但急不來，我希望做到好面貌，所以要花時間準備，希望表達多元化少少，自己在演技上也會努力。」

鈴木亮平在後台受訪表示，盼挑戰移居外國的日本人角色，而他將於新戲演出動漫角色真人版「城市獵人」，他說：「自小已喜歡看這動漫，我是想演『城市獵人』才當演員，非常開心能夢想成真，不過都有壓力。」被問到角色會否騷腹肌？他笑道：「我只會為角色而健身，3個星期後給大家看。」

另外，「最佳剪接」由《12.12：首爾之春》的金尚範奪得；「最佳音響」的得獎人則是《哥斯拉-1.0》的井上奈津子。

（即時娛樂）