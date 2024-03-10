亞洲電影大獎｜梁雍婷憑《白日之下》膺最佳女配角 卓亦謙奪最佳新導演 (21:55)

第17屆亞洲電影大獎今晚（10日）在西九文化區戲曲中心舉行。梁雍婷憑《白日之下》擊敗其他對手，首次奪得最佳女配角，上台獲獎時表現遴迍，碰跌咪Stand，頒獎嘉賓劉冠廷勁有風度拾起，而梁雍婷獲獎時哽咽致謝：「唔好意思有啲論盡，首先多謝亞洲大獎頒呢個獎畀我，導演佢哋個個陪我嚟。」她還多謝天下一電影﹑古天樂﹑導演簡君晋﹑余香凝及姜大衛等支持，同時她還感謝家人及男朋友，今晚他們也在場見證獲獎一刻。

梁雍婷受訪時表示：「好多謝這部戲所有演員為我出席這個頒獎禮，我得獎之後，好想與團隊演員們和家人擁抱，多謝他們每一位的支持，這個獎也屬於他們的。」

問到《白日之下》這個角色挑戰性很大，是否做了好多事前準備？她說：「拍這部戲的時候，正值疫情，沒辦法到院舍，但啟發我用其他方法，藉着看醫療報告、紀錄片，去觀察、分析揣測人物生活空間。這部電影最大重量是改編的真人真事，好想透過電影力量，正視白日之下有仍黑暗存在，希望大家有時見到弱勢社群，會主動為他們伸出援手，坦白講我獲獎沒有說太開心，我知道這個角色，要盛載受害者的痛苦而得來，希望大家了解當年的事，希望香港不會再有同類事情發生。」

另外，《年少日記》導演卓亦謙擊敗其他對手，勇奪最佳新導演。卓亦謙受訪時說：「得獎完全殺我一個措手不及，因為其他都好勁，我甚至連謝詞都沒有準備。」問他為何右手包石膏？他解釋早前單車煞掣失靈，撞向欄杆弄至右手骨裂，要包石膏及鑲鋼片。

（即時娛樂）