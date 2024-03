Eason & The Duo Band演出但少了跌落升降台的樂手Paul 。(大會提供)

next

昨晚舉行的《王雙駿 Hats On 音樂會》演出期間發生舞台意外,The Duo Band小號樂手Paul Panichi跌落升降台受傷被送入院治療。今日主辦單位就Paul的情況向傳媒交代,表示昨晚意外後,他在「電笠」員工陪同下前往醫院並進行了 X 光檢查。經醫生檢測確定沒有出現骨傷問題後,工作人員隨即陪同 Paul 轉往私家醫院處理及縫合左腿傷口,以提供適切治療。音樂會完結後王雙駿( Carl 叔叔)、「電笠」王昱以及音樂會 Paul 的外籍樂手友人抵達醫院探望。Paul 反過來幽默地安慰安慰眾人,說:「Did we have a good show?」又笑說想去飲茶。

今早「電笠」團隊再到醫院探望 Paul ,醫生表示並無大礙,但他們為安心故安排 CT Scan 檢測,正在等候報告 ; 團隊會持續跟進 Paul 的健康狀況。

(即時娛樂)