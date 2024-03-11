奧斯卡｜《蒼鷺與少年》奪最佳動畫 宮崎駿繼《千與千尋》再度得獎 (07:49)

第96屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行，宮崎駿新片《蒼鷺與少年》擊敗勁敵《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，以及《元素大都會》、《怪物少女妮莫娜》和《汪汪夢裡人》，奪最佳動畫，亦是宮崎駿繼《千與千尋》後，第二度贏得奧斯卡此獎。

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另外，最佳動畫短片則由《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》奪得，據悉該長約11分鐘的動畫，受約翰連儂（John Lennon）及小野洋子歌曲《Happy Xmas (War Is Over)》所啓發。

（即時娛樂）