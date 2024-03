第96屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行,賽前獲得8項提名的《Barbie芭比》,暫時只得Billie Eilish和Finneas O'Connell唱作《Barbie芭比》主題曲《What Was I Made For?》,擊敗同片拍檔賴恩哥斯寧(Ryan Gosling)主唱《I'm Just Ken》、《花月殺手》的《Wahzhazhe (A Song For My People)》等獲頒最佳歌曲,且看會否陸續有來。

至於最佳配樂則由《奧本海默》勝出,它的對手包括《花月殺手》、《美式小說》、《可憐的東西》和《奪寶奇兵命運輪盤》。

(即時娛樂)

奧斯卡|《滯留生》達芬采蘭杜夫大熱奪女配

奧斯卡|《蒼鷺與少年》奪最佳動畫 宮崎駿繼《千與千尋》再度得獎

奧斯卡|《墮下的對證》《美式小說》分膺原創改編劇本獎

奧斯卡|《可憐的東西》包辦最佳服裝 布景設計 化妝髮型

奧斯卡|VIP「美斯」見證《墮下的對證》得獎

奧斯卡|羅拔唐尼首奪最佳男配 為《奧本海默》先開紀錄

奧斯卡|《哥斯拉-1.0》首齣日本片奪最佳視覺效果獎

奧斯卡|《奧本海默》連奪最佳攝影及剪接獎

奧斯卡|《馬里烏波爾戰火二十日》奪最佳紀錄片

奧斯卡|韋斯安德遜《亨利休格的神奇故事》贏最佳短片