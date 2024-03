最佳電影:《奧本海默》

最佳導演:基斯杜化路蘭《奧本海默》

最佳男主角:施利安梅菲《奧本海默》

最佳女主角:愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角:羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角:達芬采蘭杜夫《滯留生》

最佳原創劇本:《墮下的對證》

最佳改編劇本:《美式小說》

最佳國際電影:《特權樂園》(英國)

最佳動畫:《蒼鷺與少年》

最佳動畫短片:《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》

最佳紀錄片:《馬里烏波爾戰火二十日》

最佳紀錄短片:《最後的樂器維修師》

最佳短片:《亨利休格的神奇故事》

最佳攝影:《奧本海默》

最佳剪接:《奧本海默》

最佳服裝設計:《可憐的東西》

最佳化妝及髮型:《可憐的東西》

最佳布景設計:《可憐的東西》

最佳音響:《特權樂園》

最佳視覺效果:《哥斯拉-1.0》

最佳配樂:《奧本海默》

最佳歌曲:《Barbie芭比》

